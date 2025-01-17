Salon İKSV 15 yaşında: İlkbahar programı açıklandı

2010 yılında kurulan Salon İKSV, 15'inci yılını kutladı.

Salon'un İlkbahar programı da açıklandı.

Beyoğlu’ndaki evinde yaklaşık 400 bin müzikseveri ağırlayan Salon, 2017 yılından itibaren “Gezgin Salon” ile şehrin büyük sahnelerine yayıldı ve 85 bini aşkın izleyiciye ulaştı.

2022 yılında ise iki günlük bir şehir festivali olan +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’ni müzikseverlerle buluşturdu. 2024’te üçüncü kez gerçekleştirilen festival, toplamda yaklaşık 50 bin izleyiciyi ağırladı.

15 yılda 700’e yakın sanatçı ve 530 bine yakın izleyiciyi ağırlayan Salon İKSV, serüvenine Rânâ Uludağ’ın yöneticiliğinde devam ediyor.

Salon, 2025 sezonunda da güncel ve alternatif müziğin heyecanla beklenen isimlerini izleyicisiyle buluşturacak ve İstanbul’un keşif sahnesi olmaya devam edecek. Güncel müzik konserlerinin yanında 2024 sonbahar sezonunda başlayan Komedi Salonu ile komediye de sahne olan Salon İKSV, yeni sezonunda edebiyattan bilime farklı branşlarda etkinliklere de evsahipliği yapacak.

BİLETLER 17 OCAK’TA SATIŞTA

Salon İKSV’nin ilkbahar sezonu biletleri 17 Ocak Cuma günü 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, aynı gün 14.30’da genel satışa açılacak.

Biletler passo.com.tr adresinden, Passo mobil uygulaması üzerinden, Passo perakende satış noktalarından ve İKSV Passo gişesinden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) alınabilecek.