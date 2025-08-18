Salon İKSV’nin güz programı dolu dolu

Salon İKSV’nin sonbahar programı 20 Eylül’de başlıyor.

Melbourne’lü enstrümantal soul-funk kolektifi Surprise Chef ile açılacak olan Salon İKSV’nin sonbahar programına; Grammy adayı Amerikalı özgür ruh Caroline Rose, Londra çıkışlı art-pop üçlüsü Vanishing Twin, yerli rock müziğin önemli figürlerinden Kaan Tangöze, ıslık virtüözü Molly Lewis, Liverpool’un karanlık folk-rock ikilisi King Hannah, Montréal’in indie-pop öncüsü TOPS ve Eurovision’da Estonya’ya üçüncülük getiren Tommy Cash, +1’in katkılarıyla konuk oluyor.

Eşsiz tarzıyla saykedelik rock müziğin temsilcisi Gevende, Libya disko-funk efsanesi Ahmed Fakroun, 25 yıldır yerli punk sahnesini mizah ve isyanla besleyen Cemiyette Pişiyorum ve melankolik pop prodüktörü Lin Pesto’nun yanı sıra 35. Akbank Caz Festivali kapsamında Moğol-Alman caz vokalisti Enji ve Pakistan’ın sufi-caz topluluğu Jaubi de bu sezon Salon programını renklendiren isimler arasında yer alıyor. Programa eklenecek yeni isimler, önümüzdeki dönemde duyurulacak.