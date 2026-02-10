Salon’da konserler başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Müzik tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Beyoğlu’ndaki Salon İKSV şubat ayında alternatif müziğin sevilen ve yeni isimlerini ağırlıyor. Program, Londra’nın arka sokaklarından Şikago’nun caz kulüplerine, Kanada indie rock rönesansının kök saldığı sahnelerden Lübnan ve Filistin’e uzanırken güncel sahnenin öne çıkan isimlerini bir araya getiriyor. Salon’un 2026 takviminde; +1’in katkılarıyla, Londralı post-punk grubu bar italia, Kanada’nın kendine has indie rock ikonu The Dears ve doğaçlama performansıyla Jen Sessions dinleyicilerle buluşuyor.

Konser programı kapsamında Londra’dan post-punk ve indie rock grubu bar italia 12 Şubat Perşembe akşamı saat 20.30’da, Kanada’nın indie rock sahnesinin temel taşlarından The Dears 14 Şubat Cumartesi saat 21.00’de ve Jen Sessions 21 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.00’de doğaçlama performansla Salon’da sahne alacak. İsmail Tunçbilek, Dilan Balkay, Özge Arslan gibi sanatçıları aynı sahnede buluşturan Jen Sessions bir defaya mahsus özgün performansıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.