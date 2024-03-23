Salt Galata'nın ışıkları iklim krizine dikkati çekmek için bir saatliğine kapatıldı

Salt Galata'nın ışıkları, iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine söndürüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim krizi ve doğa kayıpları konusunda farkındalık oluşturmak için 2007'den bu yana her yıl mart ayında düzenlediği küresel etkinlik Dünya Saati, bu yıl "Dünya için bir saatini ver" çağrısıyla yapıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki anıtlar ve kurumların 20.30-21.30 saatleri arasında dış ışıklarını kapatarak katıldığı etkinliğe, Salt Galata da destek verdi.

Bu kapsamda, Salt Galata'nın ışıkları iklim krizi ve doğa kayıplarına dikkati çekmek amacıyla bir saatliğine kapatıldı.