Saltanat çökecek

TBMM Genel Kurulu’nda Meclis’in açılışının 105’inci yıldönümü nedeniyle özel oturum gerçekleştirildi. Özel oturumu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oturuma katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise oturuma katılmadı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ YOK

CHP lideri Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, TBMM Genel Kurul Salonu’na aynı anda girdi. Milletvekili sıralarını tek tek gezen liderler, gruplarıyla tokalaştı. AKP adına diğer siyasi parti grupları ile tokalaşan isim ise AKP Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. MHP Grubu’nun ön sıralarında da MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile TBMM Başkanvekili Celal Adan oturdu.

Özel oturuma Saray Kabinesi’nden katılımın az olması dikkati çekti. Kabine’den yalnızca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oturumu locadan takip etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da oturuma katıldı. Kültür Bakanı Ersoy, AKP Grup Başkanı Güler’i dinledikten sonra Meclis’ten ayrıldı. Özel oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da meydana gelen 6,2 şiddetinde büyüklüğündeki depremle ilgili “geçmiş olsun” dileklerini ileterek sözlerine başladı. CHP lideri Özel, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet’nin kuruluşunda katkısı olanları selamladı. Türkiye’deki yurttaşların darbelere teslim olmadığını vurgulayan Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta yapılan yargı operasyonuyla ilgili konuştu. 19 Mart’ta yaşananları bir kez daha darbe olarak nitelendiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçimle gelen bir iktidar, seçimle gideceğini anladığında milletin seçme hakkını elinden almaya yeltenmiştir. Darbe bu kez postalla değil, cüppeyle gelmiştir. Millet ise muazzam bir feraset göstermiştir. Hala karşımızda 200 yıllık demokrasi mücadelesinden gelen, bu milletin üzerinde bir vesayet rejimi kurmak isteyenler vardır. Bu millet, bunlara geçit vermeyecektir. Darbecilerin hedefi, topyekun demokratik siyaseti tasfiye etmektir. Millet, üzerine kapanan kapıları, yetkilerini kimseyle paylaşmamak için egemenliğin kayıtsız şartsız kendisinde olduğunu hatırlatmak için ayaktadır’’ dedi.

‘MECLİS’İN HUKUKU İLE OYNAMAYIN’

‘‘Bugün TBMM’nin yetkileri törpülenmiştir" diyen Özel, ‘‘Bu millet karar verdi, sizi 23 yıl iktidar yaptı. Sonra bir karar daha verdi, CHP’yi birinci parti yaptı. Bizim 47 yıl demokrasiye duyduğumuz saygıyı, millet sizden şimdi görmek istiyor. Bir kişinin, bir partinin demokratlığı seçimi kazanınca değil, seçimi kaybedince ne yaptığı ile belli olur. Siz yenilginin sınavından geçemediniz. Sırtını millete yaslamayan her girişimin sonu hüsran olmuştur. Kimse merak etmesin, sandıkla geldiler, sandıkla giderler. Şimdi sizden yetki alanlar, ‘Seçimle geldim, seçimle gitmem’ diyorlar. Geldikleri gibi gidecekler” ifadelerini kullandı.

DERVİŞOĞLU’NDAN ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştirdi. Türkiye’nin döviz rezervinin bir ayda 50 milyar dolar eridiğinin altını çizen Dervişoğlu, “Bu sistem yalnızca devlete zarar vermemiş, vatandaşımızın işini, ekmeğini küçültmüştür” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bir demokrasi bunalımı yaşadığını söyleyen Dervişoğlu, Saray Kabinesi’nin özel oturuma ilgi göstermesine de değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın milli bayramlara mesafesini biliyoruz. Ancak bakanların burada olmalarını temenni ederdik” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN ANITKABİR’DE DE YOK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Milet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen töreninin ardından Anıtkabir’e geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ile TBMM idari personeli yer aldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yine törene katılmadı. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir’de düzenlenen hiçbir 23 Nisan törenine de iştirak etmedi.

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SİYASİ PARTİLERDEN 23 NİSAN MESAJI

• SOL Parti: Halk bugün her sokakta, her meydanda, her köşede birleşerek yeni bir kurtuluş kavgası veriyor! Bir Amerikan markası olan AKP eliyle, ülkemiz tek adam diktatörlüğü altında bir saltanat ve hilafet karanlığına sürüklendi. Bu karanlık rejim, halk iradesinin sembolü olan meclisi ve tüm demokratik kurumları tasfiye etti. Bugün ise, sandıkları bile ortadan kaldırmayı hedefleyen darbe ile bu İslamcı faşist çürümüş düzeni sürdürmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar! Birleşeceğiz, direneceğiz, bu düzeni yıkacağız! Mustafa Kemal’i ve Anadolu halkını saygıyla selamlıyoruz.

• DEM Parti: Bütün çocukların mensup oldukları topluluk hangisi olursa olsun, ayrımcılığa, şiddete, ihmale ve istismara maruz bırakılmadan, işçileştirilmeden, yoksulluğa ve yoksunluğa mahkûm edilmeden, mültecileştirilmeden yaşadıkları bir ülkeyi ve dünyayı savunuyoruz. Barışı ve demokratik toplumu çocuklarla birlikte kuracağız. Çocuk, Barış, Özgürlük.

• Emek Partisi: Çocuk emeğini sermayenin egemenliğine teslim etmeyeceğiz! Çocuklarımızın mutlu yaşayacağı bir ülkeyi örgütlü mücadeleyle kuracağız! Parasız bilimsel laik anadilinde eğitimin sağlanmasından başlayarak kimsenin açlık, yoksulluk çekmediği, barış içinde yaşadığı zamanlarda çocukların bayramı gelmiş olacaktır. Bütün halk güçlerini bu doğrultuda birleşmeye çağırıyoruz.

• Türkiye İşçi Partisi: Emperyalist işgale ve işbirlikçisi Saray’a karşı direnişin öncüleri Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Çocuklarımızın aydınlık geleceği ve halk iradesi için sürdürdüğümüz mücadele bir kez daha zafere ulaşana kadar durmayacağız. Biz kazanacağız.

• Türkiye Komünist Hareketi: Ulusal egemenliğin yıldönümü 23 Nisan dün çocuklara armağan edilirken, bugün çocuklar sermayenin ucuz emek gücü, tarikatların ise müritlerine dönüştürülmektedir. Ulusun egemenliğini gasp edenlere ve çocuklarımızın bayramını karartanlara karşı mücadelenin yolu bellidir: Sosyalist Cumhuriyet!

• Türkiye Komünist Partisi: Laikliği kazanacak, yurttaşları tebaa hâline getirmeye kalkan tarikatları dağıtacağız. Emperyalist planlardan çekilecek, suç ortaklığını sonlandıracak, bağımsızlığımızı mutlaka koruyacağız. Holding düzenini yıkacak, yoksulluğun sebebi sömürüyü ortadan kaldıracak, işçi sınıfının iktidarını kuracağız. O ülke, çocukların ülkesi olacak.