Saltanat heveslileri yenilecek

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci kuruluş yıldönümü tüm yurtta çeşitli anma ve etkinliklerle kutlanırken siyasiler de mesajlar verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Cumhuriyet daima ileriye bakar. Biz de onun baktığı yere! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, kurucu kadrolarımıza, şehit ve gazilerimize sonsuz minnetle… 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

SOL Parti yayımladığı mesajda "saltanat heveslileri halkın birleşik mücadelesi karşısında yenilmeye mahkumdur. Emperyalist ve gerici dayatmalara asla teslim olmayacağız" dedi. Açıklamada "Bugün Amerikan politikaları doğrultusunda etnik ve mezhepsel temelinde gerici bir rejim dayatmasıyla karşı karşıyayız. Ancak bilinsin ki; bu işbirlikçi saltanat heveslileri halkın birleşik mücadelesi karşısında yenilmeye mahkumdur. Emperyalist ve gerici dayatmalara asla teslim olmayacağız" denildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır. İkinci yüzyılımız; eşitlik, adalet ve özgürlük üzerine yükselirse geleceği kazanabiliriz” mesajını paylaştı.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün paylaştığı mesajında “‘Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.’ Genç ve cesuruz, mutlaka kazanacağız. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, “Cumhuriyetin demokratik kazanımları; tüm emekçilerin, aydınların, kadınların ve gençlerin 102 yıllık çabalarının ortak mirasıdır. Adaletin yerini keyfilik/ ayrımcılık, kamu yararının yerini belli çevrelerin çıkarları/talanı alıyor. Bu karanlık gidişe boyun eğmeyeceğiz!” mesajı verdi.

TİP’in açıklamasında ise, “Yoksul Anadolu halkının emperyalist işgale ve saltanata karşı mücadelesinin sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 102. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyoruz” denildi.

TKP, “Bundan 102 yıl önce Cumhuriyeti kurduk. Cumhuriyet eşitlik demek, halk yönetimi demek. 102 yıl sonra halkımız eşitsizlikler denizinde boğulmak üzere. 102 yıl sonra ülkemizde yine emperyalistler cirit atıyor. Cumhuriyet’i sosyalizmle yeniden ayağa kaldıracak, ona yapışmış her tür asalağı söküp atacağız” açıklaması yaptı.

∗∗∗

YİNE ERDOĞAN SLOGANLARI!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Davetlilerin katıldığı törende, Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı. Anıtkabir'de her sene olduğu gibi bu sene de 'Erdoğan' sloganları atıldı. "Reis, "Recep Tayyip Erdoğan", "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sesleri duyuldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Anıtkabir’deki resmi törende siyasi tezahüratlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının üzerlerinin aranmasına ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Anıtkabir’in bir anıt mezar olduğunu, bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemişti.