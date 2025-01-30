Saltanat sevdalısı medrese yapacak

Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu olan ve kendisini “şehzade” olarak tanıtan Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, “Külliye inşa etmek” için para topluyor.

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Devlet-i Aliyye Ocakları isimli bir dernek kurdu. Bu dernek aracılığıyla Ankara’nın Çubuk ilçesine Hamidiye Külliyesi adı altında bir yapı inşa edileceği açıklandı.

Hatta külliyenin inşa edileceği belirtilen araziye tabela da konuldu. Tabelada, bağış için banka hesap numarasına da yer verilerek araziye cami, kanunen yasak olmasına rağmen dört medrese, imarethane, hamam ve tabhane (evsizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin konaklayabileceği yer) yapılacağı belirtildi.

ŞAHLANIŞA VESİLE OLACAKMIŞ

Devlet-i Aliyye Ocakları’nın internet sitesinde de Hamidiye Külliyesi’ne dair şu bilgilere yer verildi:

“Osmanlı medeniyetini ihya edecek bir projeyi hayata geçiriliyor. Eğitim, ilim ve edep üzerine inşa edilecek Hamidiye Medreseleri Külliyesi’nin temeli atılıyor. Külliye; Sultan Vahidüddin Han Camii, 4 medrese, Osmanlı hamamı, imarethane ve tabhanelerden oluşacak. Proje, Rabbanî âlimlerin yetişeceği, ümmetin izzetini yükseltecek bir diriliş merkezi olmayı hedefliyor. Genel Başkanımız Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu önderliğinde, Osmanlı mirasını geleceğe taşıma gayesiyle hareket eden Devleti Aliyye Ocakları, bu projeyle İslam medeniyetinin şahlanışına vesile olmayı amaçlıyor. Dualarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.”

SKANDAL İSİM DE DERNEKTE

Öte yandan daha önce skandal açıklamalarıyla gündem olan Ebubekir Sofuoğlu da Devlet-i Aliyye Ocakları’nın Genel Başkan Yardımcısı. 2020 yılında üniversiteler için katıldığı programda skandal ifadeler kullanan Sofuoğlu, "Üniversite evleri neredeyse fuhuş evleri" demişti. Sofuoğlu, geçen yıl da 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in iki genç kadını katletmesiyle ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. “Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı” diyen Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.