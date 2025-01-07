Saltanatın faturası 5,5 milyon TL

TBMM Genel Sekreterliği’nin envanterdeki araçlara yönelik 18 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen kasko ihalesinde sona gelindi. Meclis’teki araç saltanatını gözler önüne seren ihale kapsamında 5 Aralık 2024’te sözleşme imzalandı. İhale kapsamında, yalnızca zırh bedelleri 5 milyon TL olan iki lüks araç ve 20 adet TOGG dahil Meclis’teki 183 aracın sigortası yapıldı.

Meclis Genel Sekreterliği’nin, “Zorunlu Mali Sorumluluk ve Genişletilmiş Kasko Sigorta” ihalesi öte yandan, TBMM’deki araç saltanatını da ortaya koydu. Kaskosu yaptırılacak araçlar listesinde bulunan bazı araçların güncel piyasa değerinin 10 milyon TL’ye yaklaştığı öğrenildi.

SİGORTA BEDELİ 5,4 MİLYON LİRA

Değerleri dudak uçuklatan araçların sigortalanmasına yönelik ihaleyle 10 sigorta şirketi ilgilendi. Meclis Genel Sekreterliği’nin hazırladığı idari şartnameyi inceleyen 10 şirketten dördü ihaleye girmeye karar verdi. Meclis, ihaleye verilen iki teklifi geçersiz sayarak teklif sayısını ikiye düşürdü. İhale ise Şenel kardeşler Sigorta Aracılık Hizmetleri isimli şirkete bırakıldı. Şirket ile Meclis arasında 5 milyon 499 bin 994 TL’lik sözleşme imzalandı.

LÜKS ARAÇLAR

TBMM’nin Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden açtığı kasko ihalesinin dosyasına göre, Meclis’in envanterinde 183 araç bulunuyor. Araçların önemli bir bölümü, lüks araçlardan oluşuyor. Meclis envanterindeki araçların yedisinin 2024, 20’sinin 2023, altısının ise 2022 model olduğu belirtiliyor. Kaskosu yaptırılan araçların arasında, iki adet ultra lüks zırhlı araç da yer alıyor.

Lüks zırhlı araçların marka ve modeli, “Mercedes Benz S 600 L” olarak ifade ediliyor. Araçların, “Özel amaçla” kullanıldığı kaydediliyor. Kasko değerleri 9 milyon 7 bin TL olan araçların zırh bedellerinin ise 2,5 milyon TL olduğu görülüyor.

TOGG DETAYI

Meclis’teki araçların 20’si ise TOGG marka araçlardan oluşuyor. Tamamı 2023 model olan 20 adet TOGG T10X Uzun Menzil araçların kasko değeri ise dokümana 34 milyon 580 bin TL olarak işlendi.

TBMM envanterinde ayrıca, Diyanet İşleri Ali Erbaş ile gündem olan Audi A8 Long marka araç da dikkati çekiyor. Dokümanda, aracın kasko değerinin karşısında 4 milyon 552 bin TL yazıyor.