Saltanatınızı da gençler yıkacak

Politika Servisi

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde bu yılki 1 Mayıs’ın coşkusuyla en dikkat çekeni gençler oldu. 19 Mart darbesinin hemen ardından polis barikatlarını aşarak direnişin lokomotifi olan üniversite öğrencileri, Saraçhane’den Maltepe’ye, kampüslerden taşraya dek örgütledikleri forumlarla, ders boykotlarıyla toplumsal muhalefeti ayağa kaldırmıştı.

Yaratıcı pankart ve sloganları, besteledikleri parçalar, gözaltına alınma pahasına sokakları zapt eden üniversitelilere, ülkenin dört bir tarafında öğretmenlerine sahip çıkan liseliler de katılmıştı. Geleceği çalınan, okullarını bitirseler bile iş bulamayacaklarını gören, baskı ve yasaklara maruz bırakılan gençlik kesimleri bu yıl 1 Mayıs alanlarının dinamik gücü oldu.

İSTANBUL

‘İşçi-gençlik el ele’ diyerek 1 Mayıs için Kadıköy’de toplanan İstanbul Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri pankartlarıyla Kadıköy Haydarpaşa Numune Hastanesi önünde buluştu. "Üniversitelerde ördüğümüz mücadeleyi şimdi işçilerle birleştirerek alanlara taşıma zamanı" diyen öğrenciler "Ayaktayız, sınıfımızın yanındayız" sloganlarıyla alana giriş yaptı. İstanbul Üniversitesi öğrencileri, "Barikatı yıkanlar bu pankartın arkasında işçi sınıfıyla yürüyor" pankartı açtı. Üniversite öğrencilerinin en önde taşıdıkları ortak pankartta ise “Tek adam rejimine son, geleceğimizi kazanmak için işçi gençlik el ele mücadeleye” sözleri yer alırken öğrenciler isyan konuşuşu yaparak alana girdi.

Öğrenciler ayrıca “Barikatınızı yıktık, sıra saltanatınızda. İsyan, devrim, özgürlük” pankartı açtı. 1 Mayıs alanında gençlik adına söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrencisi Umut Özgür Şahin, gençlerin karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal zorlukları dile getirerek, baskılara karşı direniş mesajı verdi. Şahin yaptığı konuşmada, üniversite öğrencilerinin barınma, eğitim ve geleceğe dair umutlarını kaybettiklerini belirtti: “Bugün üniversite sıralarında hayalini kurduğumuz geleceğin yerini açlık, borç ve baskı aldı. Barınacak yurt bulamıyoruz. KYK borçlarıyla yaşıyoruz. Üniversiteler bilim üretme yeri olmaktan çıktı. Kayyım rektörlerin ve tehditlerin gölgesinde okuyoruz.”

Şahin, yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, liselilerin de benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Gençlerin emeğinin sömürüldüğünü, çocuk işçiliğin yaygınlaştırılmaya çalışıldığını ve eğitim hakkının kısıtlandığını söyledi: “MESEM adı altında çocuk emeği meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Liseliler eğitim hakkından mahrum bırakılıyor.” İstanbul’da ayrıca Taksim’e çağrı yapan gençlik örgütlerine polis sert müdahale etti Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

ANKARA

Öğrenciler Ankara’da da 1 Mayıs alanını coşkuyla doldurdu. ODTÜ, Ankara, Hacettepe, Bilkent, TED, Gazi, Çankaya Üniversitesi öğrencileri, AKM Metro önünde toplandı. “Geleceğimizi, özgürlüğümüzü, emeğimizi savunalım! Gençliğin birleşik devrimci mücadelesini büyütelim!” diyen üniversite öğrencileri daha sonra "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atarak Tandoğan Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. ODTÜ’lülerin kalabalığı dikkat çekti.

İZMİR

İzmir’de 1 Mayıs, gençliğin sesiyle yankılandı. Üniversite ve lise öğrencileri, “Geleceğimizi geri istiyoruz” diyerek işçilerle omuz omuza yürüdü. Mitingin ortak talebi adalet, eşitlik ve özgür bir yaşam oldu. Bu yıl mitingde dikkat çeken en büyük topluluklardan biri gençlerdi. Üniversite ve lise öğrencileri, “İşçi gençlik el ele mücadeleye” pankartlarıyla kortejlere katılarak alanın coşkusunu büyüttü.

Üniversite ve lise gençleri üç büyük kentin yanış sıra Bursa, Eskişehir, Denizli, Mersin, Adana, Antalya, Balıkesir, Artvin, Van, Diyarbakır başta olmak üzere ülke genelindeki 1 Mayıs meydanlarını coşkuyla doldurdu.

1 Mayıs için yaptığı çağrıda, " 1 Mayıs'ın tartışılması gereken asıl noktası hangi meydanda olunacağı değil, nasıl ve hangi güçle bir arada duracağımızdır. Bu gün, Saray rejimine karşı mücadelemizin büyütülmesi için en geniş kesimlerle, işçisi, öğrencisi, kadını, köylüsüyle bir arada durarak birleşik mücadeleyi yükseltme günüdür" diyen SOL Genç de ülkenin dört bir yanında meydanları doldurdu. İstanbul, Ankara ve İzmir ve pek çok yerde gençliğin ortak pankartı arkasında yürüyen SOL Genç, bazı yerellerde de kendi pankartını açtı.