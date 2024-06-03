Salt’ta sıcak toprak sesleri

Kültür Sanat Servisi

Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi için hazırlanan “Bitkiler ve Bitkileri Sevenler için Sıcak Toprak Sesleri” 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlıyor. Salt’ın yeni programı Özcan Ertek, Fulya Uçanok, Ömer Sarıgedik, Zeynep Ayşe Hatipoğlu ve Passepartout Duo’nun Salt Beyoğlu’ndaki Kış Bahçesi’nde art arda sunulacak bir dizi ses enstalasyonundan oluşuyor.

Program, adını elektronik müziğin öncülerinden Mort Garson’ın bitkilere ithaf ettiği Mother Earth’s Plantasia (1976) albümünden alıyor. Garson’ın sentezleyici ile elektronik sesleri yenilikçi biçimlerde kullanarak “bitkilerin dinlemesi için” yaptığı kayıtlardan esinlenen program, Kış Bahçesi’ndeki bitkiler ile ses ve müzik üzerinden ilişki kuran üretimleri bir araya getiriyor.

Serinin ilk enstalasyonu Yeşilin Sesi, 5 Haziran-28 Temmuz arasında Kış Bahçesi’nde yer alacak. Üretiminde insan-makine-doğa ilişkilerini irdeleyen müzisyen ve sanatçı Özcan Ertek’in mekâna özgü olarak kurguladığı enstalasyon, Kış Bahçesi’nin cam yüzeylerine yerleştirilmiş ses düzeneklerinden oluşuyor. Cam yüzeyler titreşimli bir zar, mekân ise sesi yayan bir hoparlör işlevi görüyor. Mekânı çevreleyen ses kompozisyonları, bahçedeki bitkiler için “büyüme etkisi” yaratmayı amaçlıyor.

Serideki enstalasyonlar, Nisan 2025’e dek beş ayrı programda sunulacak.