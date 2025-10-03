Salvador Dali tabloları sahte çıktı iddiası: 21 esere el konuldu

İtalyan polisi, Salvador Dalí sergisinde sahte olduğu değerlendirilen 21 sanat eserine el koydu.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Salı günü Parma’da düzenlenen “Dalí, Sanat ve Mit Arasında” başlıklı sergiye operasyon düzenleyen polis, aralarında çizimlerin, goblenlerin ve gravürlerin bulunduğu eserleri topladı.

Eserlerin gerçekliğiyle ilgili şüpheler, ocak ayında Roma’daki Carabinieri sanat biriminin, sergi Museo Storico della Fanteria’da sergilenirken yaptığı rutin denetimde ortaya çıktı. Denetimde, sergide yalnızca litografi, poster ve çizimlerin yanı sıra birkaç heykel bulunduğu, önemli bir tablonun yer almadığı fark edildi.

"YALNIZCA DÜŞÜK DEĞERLİ ESERLER BULUNUYORDU"

Soruşturmayı yürüten subaylardan Diego Poglio, “Bir Dalí sergisinde yalnızca düşük değerli eserlerin bulunması dikkat çekiciydi. Bu durum bizi şüphelendirdi” dedi.

Sanat eserleri sahteciliği uzmanı Mark Winter, 1970’lerden bu yana yüzbinlerce sahte Dalí litografisinin piyasada dolaştığını belirtti. Winter, “Sanat piyasasında sahte Dalí litografisinden daha yaygın bir şey yok denebilir. Parma’daki hata, bu eserlerle sergi düzenlemek oldu. Bu da sanat polisinin dikkatini çekti” diye konuştu.

Uzman ayrıca, Dalí’nin de bu sahtecilik furyasının başlamasında payı olduğunu vurguladı. Winter’a göre ünlü sanatçı, basılmamış boş litografi kâğıtlarını imzalayarak saatte bin 800 imza atabiliyordu.

VAKIFLA İLETİŞİME GEÇİLMEMİŞ

Yetkililer, şüpheleri Figueres’teki Gala-Salvador Dalí Vakfı’na iletti. Ancak serginin düzenleyicilerinin vakıfla hiç iletişime geçmediği ortaya çıktı. Poglio, “Bunu son derece garip bulduk. Bir sanatçının eserleriyle sergi yapmak istiyorsanız, özellikle böylesine önemli bir isimse, koleksiyonu yöneten vakıfla mutlaka irtibat kurmanız gerekir” dedi.

Vakfın da şüpheli bulduğu eserler için uzman bir ekip Roma’ya gönderildi. Ardından savcılık talimatıyla 21 eser toplatıldı. Poglio, soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Şimdi teknik ve bilimsel incelemelerle eserlerin gerçek olup olmadığını belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.