'Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, kadınların üzerine düşüp patladı: 4 yaralı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek kadınların üzerine düşüp patladı. Havai fişek patlaması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişeğin kadınların üzerine düşüp patlaması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Akbaşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede düzenlenen Şalvar Şenliği'nde atılan havai fişek, oyun oynayan kadınların üzerine düşerek patladı.
Şenlikte panik yaşanırken, olayda Elif K. (11), Melike A. (23), Nazlı K. (16) ve Semra A. (52) yaralandı. Yaralılar özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.