Sam Altman'dan yapay zeka için tehlikeli kıyaslama: "İnsanı eğitmek de çok enerji gerektiriyor"

Open AI CEO’su Sam Altman, yapay zeka için yüksek miktarda su ve enerji kullanıldığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını öne sürdü.

Yapay zeka zirvesi için Hindistan’a giden Open AI CEO’su Sam Altman, The Indian Express tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Altman, “İnsanlar bir yapay zeka modelini eğitmenin ne kadar enerji gerektirdiğinden bahsediyor. Ama bir insanı eğitmek de çok enerji gerektiriyor. Akıllı hale gelmeden önce yaklaşık 20 yıl yaşam ve o süre boyunca yediğiniz tüm yiyecekler gerekiyor” dedi.

Röportajı yapan kişi, Bill Gates ile daha önce yaptığı bir konuşmaya atıfla, tek bir ChatGPT sorgusunun şu anda 1,5 iPhone batarya şarjına eşdeğer enerji tükettiğini söylemenin doğru olup olmadığını sordu.

Altman ise “Bunun o kadar yüksek olması mümkün değil” yanıtını verdi.

CHATGPT NE KADAR SU VE ENERJİ TÜKETİYOR?

Yapay zeka şirketleri enerji ve su tüketimi nedeniyle giderek artan bir inceleme altına altında.

The Washington Post’un 2024 yılında yayımladığı bir haberde, araştırmacılarla birlikte yaptığı analizde, GPT-4 ile oluşturulan 100 kelimelik bir e-postanın “bir şişe suyu biraz aşan” miktarda su tükettiğini ortaya koymuştu.

Raporda ayrıca, veri merkezlerinin bulunduğu coğrafi konumların su tüketimi üzerinde önemli etkisi olduğu vurgulanmıştı.

2025 yılının Haziran ayında ise Sam Altman, ChatGPT'nin ortalama bir sorgusunun "bir çay kaşığının 15'te biri" oranında su tükettiğini söylemişti.

Altman ayrıca, kullanıcıların sıkça merak ettiği enerji tüketimine de değinerek, “Ortalama bir ChatGPT sorgusu yaklaşık 0.34 watt-saat enerji kullanıyor; bu, bir fırının bir saniyeden biraz daha uzun sürede tükettiği ya da verimli bir ampulün birkaç dakikada harcadığı enerjiye denk” demişti.

OpenAI, söz konusu hesaplamaların nasıl yapıldığına dair yorum talebine yanıt vermemişti.

CHATGPT NEDEN SU KULLANIYOR?

ChatGPT’nin çalıştığı veri merkezleri için suya ihtiyaç duyuluyor. Bunun nedeni, yapay zeka modellerini çalıştıran binlerce güçlü bilgisayarın (sunucunun) yoğun şekilde ısınmasıdır.

Bu ısıyı düşürmek için veri merkezlerinde soğutma sistemleri kullanılır ve bazı merkezlerde bu sistemler suya dayanır. Özellikle evaporatif (buharlaşmalı) soğutma yöntemlerinde su, ısıyı dışarı atmak için kullanılır.