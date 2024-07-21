‘Sam Amca’ itirafı

Ukrayna, Gazze, İran... Savaş ve çatışmalardan beslenen ABD yönetimi bir kriz bitmeden diğerinin fitilini ateşliyor. Colorado'da konuşan Blinken ise İran ile nükleer anlaşmanın iptal edilmesini büyük bir hata olarak değerlendirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nükleer anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle İran’ın nükleer silah için fisil madde üretme kapasitesine sahip olmaktan "bir ya da iki hafta uzakta" olduğunu söyledi. Colorado eyaletinde düzenlenen "2024 Aspen Güvenlik Forumu"nda konuşan Blinken, önceden nükleer silah üretme kapasitesine sahip olmaktan en az 1 yıl uzakta olan İran’ın, anlaşmanın feshedilmesi nedeniyle bu amacına artık çok yaklaştığını kaydetti. ABD’li Bakan, kendilerinden önceki Trump hükümetini eleştirerek "Son yıllarda yaptığımız en büyük hatalardan biri anlaşmayı bozmak ve İran’ın içine koyduğumuz kutudan çıkmasına izin vermekti" dedi.

İran'ın henüz bu alanda bir silah geliştirmediğini belirten Blinken, bu konuyu oldukça dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ifade ederek, Tahran’ın "programında gerçekten ilerleme kaydettiğini", bu ülkeye yönelik baskıyı "her alanda üst düzeye" çıkardıklarını aktardı.

Sam Amca karakteri Amerikan

emperyalizminin en bilinen simgesi.

TRUMP BOZMUŞTU

2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) beş daimi üyesi ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’in yanı sıra Almanya ve AB tarafından da imzalanan anlaşma, İran’a yönelik yaptırımların durdurulması karşılığında Tahran’ın da nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu. ABD, İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan 2018’de eski Başkan Donald Trump’ın kararıyla tek taraflı olarak çekildi.

PEZEŞKİYAN İSTİYOR

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesini istiyor. Pezeşkiyan, konuyla ilgili olarak, "ABD gerçekle yüzleşmeli ve nihayet İran’ın baskılara boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini anlamalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Ilımlı ve reformcu bir politikacı olarak bilinen Pezeşkiyan, Tehran Times’taki makalesinde, "İran’ın savunma doktrininin nükleer silahları içermediğini" ifade etti.

GAZZE’Yİ ELE ALACAKLAR

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın Washington'da Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunu ele alacak. Colorado'daki Güvenlik Forumu'nda konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın, Netanyahu ile bu anlaşmanın gelecek haftalarda sağlanmasına odaklanacağını belirtti.

TRUMP-ZELENSKİ GÖRÜŞTÜ

Kasımdaki seçimde başkanlığa hazırlanan Trump ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

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STRATEJİ Mİ DEĞİŞİYOR?

Türkiye ve Suriye arasında 12 yıldır kesik olan ilişkileri normalleştirme girişimleri sürerken, ABD'nin bu sürece yaklaşımıyla ilgili çarpıcı bir analiz yayınlandı. Middle East Eye sitesi, Washington'ın müttefiklerinin Şam'la normalleşmesine itirazlarını resmi olarak sürdürdüğünü ancak bu konuda aktif politikadan vazgeçtiğini yazdı. İki eski ABD yetkilisi ve bir Arap yetkili konunun Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Washington'daki temasları sırasında gündeme geldiğini aktardı.