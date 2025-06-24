Şam'da binlerce kişi kilise saldırısını protesto etti

Suriye’nin başkenti Şam’da dün yaşanan saldırının ardından, bugün Baptuma Mahallesi’ndeki kiliseler bölgesinde binlerce kişi bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, patlamanın faillerinin adalet önüne çıkarılmasını talep ederken, taşıdıkları haç işaretleriyle birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hristiyan cemaatinin yoğun olarak yaşadığı bölgede düzenlenen protestoya, farklı toplumsal kesimlerden de katılımcılar oldu.

Protestocular, ilahiler eşliğinde Babtuma'dan Babşarkı'ye kadar yürüyüş yaptı.

IŞİD KİLİSEYE SALDIRMIŞTI

Dün akşam saatlerinde Şam’ın Duveyla Mahallesi’ndeki Aziz Elias Ortadoks Kilisesi’ne IŞİD tarafından saldırı düzenlenmiş, 25 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi ise yaralanmıştı.

Türkiye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınamıştı.