Şam'da kilisede hırsızlık: Papa II. John Paul'ün hediye ettiği heykel çalındı

Suriye’nin başkenti Şam'da, 1999 yılında Papa II. John Paul tarafından Aziz Pavlus Manastırı Kilisesi'ne hediye edilen Aziz Paul heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Şam Enformasyon Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Bab Kisan bölgesinde bulunan kilisedeki bakırdan yapılan heykelin dün çalındığı belirtildi.

MATERYALİ NEDENİYLE ÇALINMIŞ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Açıklamada, olayla ilgili ilk soruşturmanın başlatıldığı kaydedilerek, "Heykeli çalan kişilerin motivasyonunun, heykelin bakırdan yapılmış olması olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Faillerin yakalanıp yakalanmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Papa II. John Paul, 1999'da heykeli kiliseye hediye etmiş, 2001 yılında ise Emevi Camii'ni ziyaret eden ilk Papa olmuştu.