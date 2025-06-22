Şam'da kiliseye saldırı: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Suriye''nin başkenti Şam'da Saint Elias Ortodoks Kilisesi’nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Suriye'nin başkenti Şam'da kiliseye gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

53 kişinin yaralandığı bildirilirken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Can kaybına ve yaralanmaya sebep olmasının yanı sıra kilisede de büyük hasara yol açan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.