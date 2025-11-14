Şam'da şiddetli patlama sesleri: 1 ölü

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Irak merkezli yayın kuruluşu Shafaq News’ün aktardığına göre, patlamada bir kadın hayatını kaybetti.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye’ye konuşan bir güvenlik kaynağı, patlamanın “bölgedeki bir evi hedef alan kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen bir saldırı” sonucu meydana geldiğini belirtti. Güvenlik güçleri, sorumluların tespit edilerek ve yakalanması için soruşturma başlattı.

Yerel basın, patlamanın ardından Mezze’de yoğun güvenlik önlemleri alındığını; olay yerine ambulanslar ve acil müdahale ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...