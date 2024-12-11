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Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad'ın devrilmesinin ardından uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Dünya
  • 11.12.2024 17:25
  • Giriş: 11.12.2024 17:25
  • Güncelleme: 11.12.2024 17:34
Kaynak: AA
Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından başkent Şam'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, cihatçı yönetim, Şam'da "halkın can ve mal güvenliği ile kamu mallarının korunması" amacıyla uygulamada olan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Cihatçı yönetim, 8 Aralık'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Cihatçılar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illeri ele geçirdi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçılar, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek Esad'ı devirmişti.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken Beşar Esad, başkentten ayrılmıştı.

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