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Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı.

Dünya
  • 10.01.2025 14:56
  • Giriş: 10.01.2025 14:56
  • Güncelleme: 10.01.2025 15:02
Kaynak: AA
Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü
Fotoğraf: AA

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde izdiham yaşandı.

Şam'da bugün kılnan cuma namazında yaşanan izdiham can kaybıyla sonuçlandı.

İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.

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