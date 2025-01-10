Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde izdiham yaşandı.
Şam'da bugün kılnan cuma namazında yaşanan izdiham can kaybıyla sonuçlandı.
İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.