Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da Saint Elias Ortodoks Kilisesi’nde pazar ayini sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısının planlayıcılarının yakalandığını açıkladı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin istihbarat birimleri ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda "nitelikli" operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Baba, operasyonda, saldırıdan sorumlu IŞİD'in hücre evinin belirlendiğini belirtti.

Hücre üyelerinin bir süredir saldırıyı planladığını ifade eden Baba, "Katil hücre IŞİD mensuplarından oluşuyor. Saldırıyı organize eden kişiler tutuklandı" dedi.

Baba, operasyonda çok sayıda hafif silah, el yapımı patlayıcı ve bomba ele geçirildiğini kaydetti.

Bu arada, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.