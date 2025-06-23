Şam'daki kiliseye saldırı: En az 22 ölü, 63 yaralı

Suriye’nin başkenti Şam’daki kiliseye ayin sırasında düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az 22 kişinin hayatını kaybettiği ve 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Cihatçı HTŞ yönetimindeki Suriye'de İçişleri Bakanlığı’na göre, Dweila mahallesindeki Rum Ortodoks Mar İlyas Kilisesi’ne dün düzenlenen saldırıda, saldırgan kilisede bulunanlara silahla ateş açtı ve patlayıcı bir yelek patlattı.

Yetkililerin aktardığı ilk bilgilerde, patlamanın kilisenin girişinde meydana geldiği ve hem bina içinde hem de yakın çevrede bulunan insanların ölümüne yol açtığı belirtildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, bombalı intihar saldırısında en az 22 kişinin öldüğünü, 63 kişinin de yaralandığını açıkladı.

IŞİD GERÇEKLEŞTİRDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, saldırının IŞİD tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Batı medyasına konuşan görgü tanıkları, "dışarıdan silah taşıyan birinin, kiliseye girdiğini, ateş etmeye başladığını, kendisini patlatmadan önce insanların onu durdurmaya çalıştığını" belirtti.

"TÜM VATANDAŞLARIN KORUNMASI SAĞLANMALI"

Antakya Rum Ortodoks Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada da "Kötülüğün hain eli, akşam ayini sırasında şehit düşen sevdiklerimizin hayatlarıyla birlikte bizim hayatlarımıza da kast etti" denildi. Patrikhane, Suriye'nin geçici makamlarına, "kiliselerin kutsallığına karşı yapılan ve yapılmaya devam eden ihlaller konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeleri ve tüm vatandaşların korunmasını sağlamaları" çağrısında bulundu.