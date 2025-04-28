Şam Düşerken Jeopolitik Kırılmalar kitabı raflarda

Suriye iç savaşının ve cihatçıların ülkeyi ele geçirmesinin yarattığı jeopolitik dönüşümler ve kırılmalar kitaplaştırıldı. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Çelebi tarafından kale alınan "Rojava: Ortadoğu Rönesansı, Şam Düşerken Jeopolitik Kırılmalar" kitabında 2011'den bu yana Suriye ve Kuzey Doğu Suriye’nin (Rojava) geçirdiği evreler inceleniyor.

HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Suriye’yi ele geçirerek Esad'ın düşüşüne giden süreç ve Kuzey Suriye’de yaşananlara ilişkin yakın dönemin en kapsamlı kaynaklarından birisi olan kitap Vesta Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturuldu.

YIKIMIN DÖŞENEN TAŞLARI

552 sayfalık kitap 13 yıl 9 aylık iç çatışmalar sonunda Beşar Esad’ın düşüşünde döşenen taşlara, küresel ve bölgesel aktörlerin manevralara ve Kürtlerin 12.5 yılı geride bırakan Rojava’daki pratiklerine odaklanıyor.

15 YILLIK KAOTİK SÜREÇ

Vesta Yayınevi tanıtım yazısında şu ifadelere yer veriyor: "Mehmet Ali Çelebi’nin 25 Nisan’da okurlarıyla buluşan kitabı Suriye’deki 15 yıllık kaotik süreci titizlikle işliyor. Rojava, Kuzey Suriye ve tüm Ortadoğu’yu ele alan bu çalışma Çelebi’nin özel röportajları ve ilk defa yayınlanan Rojava Toplumsal sözleşmesini Kürtçe ve Türkçe çeviri olarak okurlarına sunuyor.”

Kitapta, tanıkların da anlatımıyla Ortadoğu'nun çehresini değiştiren çalkantıların beslediği kaos aralığında dönüşümlerin analitik fotoğrafı çekiliyor. Tarihsel kritik eşiklerin aşılıp yeni bir dönemin kapılarının ağır bedellerle nasıl açıldığı işleniyor.

YANITI ARANAN SORULAR!

Kitapta şu sorulara da yanıtlar aranıyor:

-Esad düştükten sonra Şam’ı ele geçiren HTŞ konusundaki yaklaşımlar ve HTŞ’nin potan-siyeli?

-HTŞ sonrası Arap Aleviler neyle karşılaştı?

- Türkiye, İran gibi ülkelerin çıkaracakları dersler ne olabilir?

- Süleyman Şah Türbesi'nin Kobane'ye, Eşme'ye taşınmasında nasıl bir anlaşma yapıldı? Tanıklar anlaşmanın perde arkasını ve detayları anlatıyor.

- Suriye ordusu ve Irak ordusu devasa imkan ve tekniklerine rağmen IŞİD'in önünden kaçarken Kürtler bu barbar saldırı dalgalarıyla nasıl baş edebildiler?

YAZAR HAKKINDA

Özgür basın geleneğinde uzun yıllardır emek veren Gazeteci Yazar Mehmet Ali Çelebi, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak gazeteciliğe devam ediyor. Malatya‘nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Ülkede Gündem, Özgür Bakış, Gündem, Günlük, Demokratik Açılım, Yaşamda Gündem, Yedinci Gün, Gerçek Demokrasi, Özgür Gündem, Haftaya Bakış, Güncel, Yeni Bakış, Alternatif, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde, DİHA’da (Dicle Haber Ajansı) görev aldı. Gazetelerin dış haberler bölümünde, Yayın Kurullarında, bazı gazetelerin birinci sayfa yapımında görev aldı. Dış politikaya dair köşe yazıları yazdı. Tükenmez dergisinde analizler yazdı. 2002-2007 arasında DİHA Haber Müdürü olarak çalıştı. Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı. Musa Anter Gazetecilik Türkçe Haber ve Video-Görüntülü Haber Jürisinde yer aldı. Bazı yazıları ve röportajları internet platformları Gazete Duvar, Gazete Karınca, T24, Artı Gerçek, Librenews, Sendika.org gibi mecralarda da yayınlandı. Yaptığı haberlerden dolayı 2018’de Silivri Cezaevi‘nde 15 ay hapis kaldı. Birçok defa yaptığı haberler soruşturmaya tabi tutuldu.