Şam düştü, cihatçılar Suriye'de yönetimi ele geçirdi!

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) bünyesindeki cihatçı gruplar, bu sabaha karşı başkent Şam'da da kontrolü ele geçirdi.

Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönünde bir açıklama yapan cihatçı HTŞ, "adil ve demokratik" bir yönetim vaat etti.

Esad hükümetinin Başbakanı Muhammed Gazi Celali, HTŞ'nin geçiş hükümeti ile işbirliği yapacağını açıklayarak kamu kurumlarına zarar verilmemesi çağrısı yaptı. HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani de, cihatçı savaşçılara aynı yönde bir çağrı yaptı.

Beşar Esad'ın ise Şam'dan ayrıldığı iddia edildi.

AA’nın aktardığına göre cihatçıların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından Suriye Ordusu pek çok noktadan çekilmeye başlamıştı.

Cihatçılar akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde ilerlerken Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti.

HTŞ liderliğindeki cihatçıların dün gece kuzeyden Şam'a dayanması sonrası, HTŞ'den "Esad dönemi sona erdi" açıklaması geldi.

Cihatçıların Telegram hesabından yapılan açıklamada, "tiran Esad'ın gittiği ve Suriye'nin özgür olduğu" ifadeleri yer aldı. Açıklamada "Baas yönetiminde 50 yıllık baskının, 13 yıllık suçların, tiranlığın ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün, 8 Aralık 2024'te, bu karanlık dönemin bittiğini ve Suriye'de yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Esad rejiminin yaklaşık yarım yüz yıllık yönetimi sırasında yerinden olan ve cezaevinde' tutulan Suriyelilerin evlerine dönebileceği de belirtildi, "Dünya çapındaki tüm yerinden edilmişler, özgür bir Suriye sizi bekliyor" denildi.

Öte yandan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi Celali, bir video paylaşarak geçiş hükümeti ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu açıkladı.

Celali açıklamada, "hükümetin muhalefete elini uzatmaya ve işlevlerini geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi. Celali, "Ben evimdeyim ve gitmedim. Bunun sebebi, bu ülkeye ait olmam" dedi.

Sabah saatlerinde ofisine gideceğini ve çalışmaya devam edeceğini belirten Celali, Suriye vatandaşlarına kamu mallarına zarar vermeme çağrısında da bulundu. Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlere ise değinmedi.

Syrian Prime Minister Disowns Bashar al-Assad's Regime!!



In a clear state of confusion, Syrian Prime Minister Mohammad Ghazi Al-Jalali denied leaving Syria and confirmed that he is at home. He expressed his willingness to cooperate with any leadership chosen by the Syrian… pic.twitter.com/uk5sfJY1Qr