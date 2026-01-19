Şam güçleri Tişrin Barajı’na yöneldi

Şam yönetiminin kontrolündeki askeri birlikler, Menbiç’in güneybatısında SDG’nin kontrolündeki Tişrin Barajı’nı almak üzere harekete geçti. SDG unsurları baraj sahasından çekilmeye başladı.

AA'nın aktardığına göre cephe hattındaki HTŞ güçlerine bağlı Suriye ordusu barajı kontrolüne almak üzere harekete geçerken taraflar arasında sabah saatlerinden şu ana kadar herhangi bir çatışma çıkmadı.

Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı SDG'ye yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.

NE OLMUŞTU?

Uzun süren çatışmaların ardından SDG ile Şam yönetimi arasında dün anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmada SDG'nin tüm unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesine karar verilmişti.