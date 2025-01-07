Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı HTŞ öncülüğünde başlayan saldırılar nedeniyle kapatılan Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı.

Dünya
  • 07.01.2025 12:15
  • Giriş: 07.01.2025 12:15
  • Güncelleme: 07.01.2025 12:15
Kaynak: DHA
Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı
Fotoğraf: AA

Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası uçuşların başladığı belirtildi.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Salibi, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.

BirGün'e Abone Ol