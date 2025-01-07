Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası uçuşların başladığı belirtildi.

Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Salibi, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.