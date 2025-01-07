Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı
Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı HTŞ öncülüğünde başlayan saldırılar nedeniyle kapatılan Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı.
Kaynak: DHA
Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası uçuşların başladığı belirtildi.
Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.
Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını duyurdu.
Salibi, "Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz" dedi.