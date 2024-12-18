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Şam Havalimanı yeniden açıldı

Suriye'de 27 Kasım'da cihatçı HTŞ öncülüğünde başlayan saldırılar nedeniyle kapatılan Şam Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.

Dünya
  • 18.12.2024 10:11
  • Giriş: 18.12.2024 10:11
  • Güncelleme: 18.12.2024 10:14
Kaynak: DHA
Şam Havalimanı yeniden açıldı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Suriye'de cihatçıların saldırıları kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açıldı.

Başkentteki Şam Uluslararası Havalimanı'nda bulunan Suriye Havayollarına ait uçakların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleşeceğini söyledi.

Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.

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