Şam heyeti yiyip içip gezmiş

Yurttaşlar açlık sınırında geçim mücadelesi verirken AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tepki çeken bir harcamaya daha imza attı.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriye’nin başkenti Şam’dan gelen heyeti ağırladı. 20 kişilik Şam Belediyesi heyeti 16-10 Haziran 2025 tarihleri arasında Antep’i ziyaret etti. Heyete Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden de 10 kişi eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi, Şam heyetinin bu ziyareti için bir organizasyon şirketiyle anlaştı. Belediye, Suriye’den gelen heyetin en az dört yıldızlı otelde dört gece konaklatılacağını belirtti. Şam ile Büyükşehir Belediyesi heyetlerinin öğle ve akşam yemekleri için de “Birinci sınıf restoranlarda, ana yemek, iki çeşit ara sıcak, beş çeşit yöresel meze, yöresel salata, yöresel tatlı ve sınırsız içecek ikram edilecek” açıklaması yapıldı. Ayrıca heyetin tekne ve müze gezisine götürüleceği de ifade edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye, Şam heyetinin ziyareti için Maren Yapı Organizasyon Şirketi’ne 748 bin TL ödedi.

ZİYAFETE GELMİŞLER

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan da BirGün’e yaptığı açıklamada bu harcamaya tepki gösterdi.

“AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şam Belediyesi yetkililerini ağırlamak için yaptığı ihalede 748 bin Lira harcadı. Her zaman uyarıyoruz; harcamalarına biraz dikkat edin, biraz tasarrufa gidin diye ama maalesef dinlemiyorlar” ifadelerini kullanan CHP’li Kalkan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu paralar kendi ceplerinden çıkmıyor... Kendi ceplerinden çıkan parayı kuruşuna kadar hesaplarlar ama halkın parası olunca kesenin ağzını sonuna kadar açıyorlar. İhale şartnamesine bakınca sanki ziyarete değil de ziyafete ve eğlenceye geliyorlar diye düşünüyoruz. En az 4 yıldızlı otel olacak, oda-kahvaltı olacak, restaurant birinci sınıf olacak, tekne turu olacak vs. Gerek şehrimizde gerekse de ülkemizde milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir yanda vatandaşın yaşadığı açlık ve yoksulluk öte yanda da AKP’lilerin ve misafirlerinin lüks hayatı. Doğrudan teminle yapılan ihaleler yayınlanmaya başladı da halkımızın paralarının nereye gittiğini biraz daha öğrenmeye başladık.

AÇIKLANAMAYAN HARCAMA

Hem yerelde hem de genelde iktidar değiştiği zaman bu harcamaları halkımıza şeffaf bir şekilde duyuracağız. Yine geçtiğimiz günlerde bir sivil toplum kuruluşunun 780 bin TL’lik konaklama ücretini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne sormuştum. Önce işleme aldık dediler, cevap yollamadılar. Bir daha sordum Değerler Eğitimi Şube Müdürü Selçuk Öztürk’ü dahili telefondan arayıp bilgi almalıymışım. Allah size akıl fikir versin. Böyle bir cevap olabilir mi? Siz 780 bin TL’nin hesabını veremiyorsunuz daha... Belediyenin milyonlarının, milyarlarının hesabını nasıl vereceksiniz? O tarihte kimin lisansüstü zirve düzenlediğini ben biliyorum. Siz ödemesini yaptığınız zirvenin arkasında duramıyorsunuz ve cevap veremiyorsunuz. Şube Müdürünü dahiliden ara diyen kafa belediyeyi yönetiyor maalesef. Belediye Meclis toplantılarını canlı yayında izliyoruz, Türkiye’nin en kötü belediye meclisi toplantısı maalesef yine Gaziantep’te. Fatma Şahin’in şapkasını önüne koyup ben bu şehri nasıl yönetiyorum, bu ekip mi beni başarıya taşıyacak, şehir nereye gidiyor diye düşünmesinin vakti geldi de geçiyor bile.”