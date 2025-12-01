Şam ile SDG arasındaki görüşmeler durdu

10 Mart anlaşmasını uygulamaya geçirmek için ikinci kez bir araya gelen Şam'daki geçici yönetim ile Rojava'daki yönetim arasındaki görüşmeler yeniden durdu.

Al-Monitor’a konuşan PYD Yürütme Konseyi üyesi Aldar Halil, Şam ile Rojava'daki yönetim arasındaki müzakerelerin durduğunu, Şam’ın taleplere yanıt vermediğini ve “fiilen ayrılığı teşvik eden” adımlar attığını aktardı.

NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat, aralık ayına kadar detaylı bir entegrasyon planı üzerinde anlaşılmasını öngörüyordu.

SDG’ye göre ne Şam ne de Washington duraksamanın sebebine dair bir açıklama henüz yapmadı. Üst düzey PYD yetkilisi Halil, Şam ile yapılan temasların hiçbir gerekçe gösterilmeden durduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şara, Trump ile Washington’da görüşmeden önce ilerleme varmış gibi göstermek istedi. DSG’nin bir tümen ve üç tugayla entegrasyonunu kabul ettiklerini söylemişti. İç güvenlik güçlerimizin İçişleri Bakanlığı’na bağlanması, genelkurmay başkanının Kürt olması gibi maddelerde uzlaşma sağlandı. Biz de Şam’a 70'i aşkın isim sunduk. Ama bu toplantıdan sonra hiçbir geri dönüş olmadı. Hiçbir talep bile iletmediler. Zaman kazanmaya çalışıyorlar ve imza atmaktan kaçınıyorlar.”