Şam mutabakatıyla Haseke Valiliği’ne atanan Nureddin İsa Ahmed göreve başladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümeti arasındaki arasındaki mutabakat uyarınca Haseke Valiliği’ne atanan Nureddin İsa Ahmed, görevine başladı. Ahmed, göreve başlarken yaptığı ilk açıklamada "Burada sadece Kürtler yok. Kürt, Arap, Süryani ve Hristiyan tüm bileşenlerimizle 14 yıldır bu acıları ve bu davayı paylaşıyoruz. Halkımızın bu yeni adımdan duyduğu memnuniyeti görüyoruz. Bu anlaşmanın sadece Haseke için değil, tüm Suriye için barışçıl ve selamet dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Rudaw’ın aktardığına göre, Haseke’nin yeni Kürt valisi Nureddin İsa Ahmed, bugün kentin girişinde halkın katıldığı kitlesel bir törenle karşılandı.

"TARİHİ BİR KAZANIM"

Görevi devraldıktan sonra kameraların karşısına geçen Ahmed, atamayı "tarihi bir kazanım" olarak nitelendirdi.

Bir basın mensubunun sorusu üzerine göreve gelmesinin bir mücadelenin sayesinde gerçekleştiğini belirten başlayan Vali Ahmed, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu tarihi anı tüm halkımızla, şehit ailelerimizle ve yaralı yoldaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu kazanım, vatanını savunan halkımızın yıllar süren azmi ve fedakarlığının meyvesidir. Bu kazanımı onurumuz olan tüm değerlerimize armağan ediyoruz."

"HALKIMIZIN YENİ ADIMDAN DUYDUĞU MEMNUNİYETİ GÖRÜYORUZ"

Yönetimde kapsayıcı olacakları mesajı veren Ahmed, "Burada sadece Kürtler yok. Kürt, Arap, Süryani ve Hristiyan tüm bileşenlerimizle 14 yıldır bu acıları ve bu davayı paylaşıyoruz. Halkımızın bu yeni adımdan duyduğu memnuniyeti görüyoruz. Bu anlaşmanın sadece Haseke için değil, tüm Suriye için barışçıl ve selamet dolu bir geleceğe vesile olmasını diliyoruz” dedi.

"KURUMLARIMIZ HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK"

Gazetecilerin hizmetlerin ne zaman başlayacağına dair sorusuna yanıt veren Vali Ahmed, önceliğin halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Ahmed, "Belirlenen mutabakat çerçevesinde günbegün adımlarımızı atacağız. En kısa sürede kamu kurumlarımızı daha aktif hale getirip, halkımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri tam kapasiteyle sunmaya başlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın; kurumlarımız halkımızın hizmetinde olacaktır” dedi.

"ŞAM YÖNETİMİ TARAFINDAN DA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI"

Nureddin İsa Ahmed, görevinin Şam yönetimi tarafından da memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Suriye’nin genel durumuna da değinen Ahmed, Kobani’den Şam’a kadar tüm halkın barış ve istikrar beklediğini ifade ederek, "Halkımız bu zorlu günleri geride bırakmak istiyor. Biz de askeri gücümüz ve halkımızın desteğiyle bu umudu büyüteceğiz. Bu kutlu yürüyüşten ve halkımızın davasından asla geri adım atmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.