Şam-SDG anlaşmasından sonra Mazlum Abdi’den ilk açıklama: "Uzun süreli bir mücadele olacak"

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Şam Hükümeti ile imzalanan “tam entegrasyon” anlaşmasının ardından açıklama yaptı.

Rudaw’ın aktardığına göre, Mazlum Abdi yayınladığı kısa video mesajda, “Bu savaşta çok şehit verdik. Halkımız göç etti. Bu vesile ile şehitlerimizi anıyoruz. Direngen halkımızı selamlıyoruz” dedi.

“ANLAŞMAYA VARMAK İSTİYORDUK”

Abdi, “Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu savaşa mecbur bırakıldık. Biz bu savaşı önlemek istiyorduk. Ama bazı taraflar aslında bu savaşı planlanmıştı. Anlaşmaya varmak istiyorduk. Ancak savaşla (saldırılarla) yüz yüze kaldık. Bunun bir iç savaşa dönüşmemesi ve ölümleri engellemek için Deyrezor ver Rakka'dan çekilme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Yarınki görüşmede kazanımlarını korumak için çalışacaklarını belirten Abdi, “Yarın Şam’dan döndükten sonra daha kapsamlı açıklama yapacağız. Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için gücümüz de var. Bu uzun süreli bir mücadele olacak. İnanıyorum ki daha önce olduğu gibi bu mücadeleden de başarı ile çıkacağız” diye konuştu.