Şam-SDG düğümü çözülemiyor: ‘Son tarih 28 Aralık’

Ortadoğu’da ABD-İsrail eksenli dönüşümün merkezi haline gelen Suriye’deki sürecin düğümlendiği 10 Mart mutabakatına ilişkin SDG lideri Mazlum Abdi "Ortak anlayışa vardık" derken Şam’dan "Görüşmeler durdu" açıklaması geldi.

Abdi, SDG ile Şam’daki HTŞ yönetimi arasında süren görüşmelere ilişkin “askeri entegrasyon, sınır kapıları ve yeraltı kaynaklarının yönetimi konularında ortak anlayışa varıldığını” söyledi.

Sahadaki aktörler Türkiye, Şam, SDG ve ABD, birbirlerini mutabakata uymamakla suçluyorken Ankara’dan Kürt yönetimine ültimatom verilmişti.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kürt yönetimindeki Kuzey ve Doğu Suriye’deki (Rojava) Tabka kentinde oluşturulan Müzakere Komitesi İstişare Heyeti toplantısında, Rojava ile Şam yönetimi arasında devam eden görüşmelerde somut ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

‘ORTAK ANLAYIŞA VARDIK’

North Press’in haberine göre askeri entegrasyona ilişkin Abdi, kamu yararını esas alan bir yaklaşımda taraflar arasında ortak bir anlayışın oluştuğunu belirterek, “Askeri güçlerin entegrasyonu konusunda, kamu yararına uygun şekilde taraflar arasında ortak bir anlayışa varılmıştır” dedi.

Abdi, bu çerçevenin askeri yapılanmanın yanı sıra sınır kapıları ve sınırların korunmasını da kapsadığını söyledi. SDG Komutanı ayrıca ülkenin petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının “tüm Suriyelilere ait olması” temelinde yönetilmesi konusunda ilerleme sağlandığını kaydetti.

Şam ile temel konularda görüşlerin birbirine yaklaştığını belirten Mazlum Abdi, “Önümüzdeki dönemde tüm maddeler üzerinde tam bir anlaşmaya varmayı umuyoruz” dedi. Suriye genelinde kalıcı bir çözümün anayasal meselelerle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Abdi, “Tüm kesimlerin beklentilerini yansıtan bir anayasaya ulaşmak için daha derin ve yapıcı bir diyalog gerekli” dedi. Suriye’nin geleceğine ilişkin “Çözümün aşırı merkeziyetçi yapılardan uzak, kapsayıcı ve dengeli bir yönetim modeli temelinde şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Abdi, ademi merkeziyetçilik talebini yineledi.

KARAR 28 ARALIK’TA

HTŞ yönetimine bağlı Enformasyon Bakanlığı’nden yapılan açıklamada ise SDG ile müzakerelerin askıya alındığı kaydedildi. Açıklamada “SDG’nin hükümet için müzakere edilemez ve uygulanamaz taleplerinde ısrar etmesi nedeniyle iki taraf arasında bir anlaşma sağlanamamıştır. Ayın 28’inde nihai yanıtımızı vereceğiz. Suriye hükümeti ile SDG arasında temaslar şu anda askıya alınmıştır” denildi.

ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

SDG’ye bağlı güçlerin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin iki gün içinde anlaşma imzalaması beklendiği belirtilirken Syria TV, imza için tarih verdi. Şam yönetiminden kaynaklara dayandırılan haberde, müzakerelerde arabulucu olan ABD’nin artan baskıyla anlaşmanın 27-30 Aralık tarihleri arasında imzalanacağı aktarıldı.

Anlaşmaya Asayiş dahil 90 bin kişilik SDG üyesi, aşamalı olarak HTŞ yönetiminin Savunma Bakanlığı’na katılacak. SDG, Rakka, Deyrizor ve Haseke’de üç askeri tümen olarak varlık gösterecek. Anlaşmaya göre SDG’den 100 komutana resmi rütbe verilecek.

HTŞ’nin bu komutanların bakanlık ofislerinde “koordinasyon subayı” olarak yer alması şartı koştuğu belirtilirken kaynağa göre SDG buna karşı çıkıyor. Anlaşmaya göre SDG “özel statüsünü” korurken Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) ve Terörle Mücadele Birlikleri’nden (YAT) oluşan iki özel birimini korumakta ısrarcı.

ANKARA’YA ÇAĞRI

Türkiye’deki süreç, Suriye’de yaşananla paralel ilerlerken Ankara, SDG’nin Şam’a entegrasyonuna ilişkin son tarih olarak yılsonunu göstermişti. Son olarak “Sabrımız tükeniyor” sözleriyle askeri müdahale sinyali veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’a çıkarma yapmıştı.

Ankara’nın Şam’a yaptığı üst düzey ziyaretin ardından bianet’e konuşan eski PYD Eş Başkanı ve Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ise Ankara’nın Şam üzerindeki etkisini çözüm odaklı kullanması için çağrı yaptı. Türkiye’nin kendi iç çekişmelerinden dolayı Suriye’de çözüm karşıtı tutum sergilediğini belirten Müslim, “Türkiye’nin ‘PKK’liler PYD’ye katılır’ kaygısı bitmeli, bizim gücümüz bize yetiyor” diye konuştu.

HTŞ VE SDG’DEN IŞİD’E OPERASYONLAR

Suriye’de HTŞ ve ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon güçlerinin Şam’da düzenlediği ortak operasyonda, IŞİD’ın üst düzey sorumlusu Taha Zuobi ele geçirildiği açıklandı. “Ebu Ömer Tebiye” kod adıyla bilinen Taha Zuobi’nin, örgütün Şam ve banliyölerindeki faaliyetlerini yönettiği bildirildi. Zuobi ile birlikte çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alınırken, örgütün kullandığı sığınakta yüklü miktarda silah, mühimmat ve lojistik malzeme ele geçirildi. SDG’nin ise Uluslararası Koalisyon’un desteğiyle Deyrizor’da IŞİD’e opersayon düzenlediği aktarıldı. Pazar günü düzenlenen operasyon sonucu IŞİD’e bağlı bir hücrenin çökertildiği, çıkan çatışmalarda 3 IŞİD’linin öldürüldüğü, 5 kişi gözaltına alındığı kaydedildi.