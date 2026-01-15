Şam-SDG gerilimi sürüyor: Siviller için insani koridor açıldı

Suriye'de Esad döneminin sona ermesinin ardından Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) güçlerince oluşturulan geçici Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki gerilim sürüyor.

Şam yönetimine bağlı Suriye ordusu, "kapalı askeri bölge" ilan ettiği Fırat'ın batısından sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını bildirdi.

Bu sabah 09.00'da açılan koridorun, akşam 17.00'de kapanacağı belirtilirken insani koridor olarak Deyr Hafir bölgesiyle Halep'i birbirine bağlayan ana güzergah olan M15 kara yolunun kullanılması planlandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, yaşlı, kadın ve çocukların olduğu yüzlerce sivilin Harmel İmam Köyü'ndeki yıkık köprüden karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor.

Köprünün bir kısmının yıkılması nedeniyle nehrin karşısına geçmek isteyen sivillerin uzun kuyruklar oluşturduğu dikkati çekiyor.

Bazı sivillerin ise derme çatma sandallarla nehri geçtiği görüntülere yansıdı.

Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere, "kapalı askeri bölge" ilan edilen alanlarda hâlâ binlerce sivilin sıkıştığı belirtiliyor.

Halep'te Şam yönetiminin kontrol sağladığı çatışmaların ardından SDG'nin kentten çekilmesiyle sıcak temas sona ermiş, Şam yönetimi SDG'nin tüm silahlı unsurlarının Fırat’ın doğusuna çekilmesini istemişti.

SURİYE'DE MÜZAKERE SÜRECİ TIKANDI Suriye’de Şam yönetimi ve SDG arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde kağıt üzerinde uzlaşıldı.

Sürenin dolmasına rağmen anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir sonuca varılamadı.

Şam ve SDG, bölgede yeniden başlayan çatışmalarla ilgili birbirlerini suçluyor.

SDG, Şam güçlerinin çatışmaları Türkiye'nin desteğiyle yürüttüğünü savunurken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Halep'te SDG'ye yönelik operasyon tamamıyla Suriye Ordusunca gerçekleştirilmektedir. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer vermişti.



Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Terör örgütünün, sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."