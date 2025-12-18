Şam-SDG hattında yazılı adım: Entegrasyon görüşmelerinde yeni aşama iddiası

Suriye’de Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDF) arasında tıkanan “entegrasyon” görüşmelerinde yeni bir aşamaya geçildiği iddia edildi. Syria in Transition’ın aktardığına göre, Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Şam’ın daha önce sözlü olarak kabul ettiği anlaşma şartlarını SDG’ye yazılı olarak bildirdi. Bu adım, Şam’ın ilk kez resmi ve yazılı düzeyde taahhütte bulunması anlamına geliyor.

Habere göre söz konusu yazılı mesaj, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın Kasım ayında ABD’ye yaptığı ziyaret öncesinde varılan ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından denetlenen anlaşmanın Şam tarafından kabul edildiğini teyit ediyor. Mesajın, Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmeden önce mutabık kalınan çerçevenin resmileştirilmesi amacıyla doğrudan SDG liderliğine iletildiği belirtiliyor.

FİİLİ ÖZERKLİK İDDİASI

Anlaşma taslağına göre SDG, tek bir yapı altında ancak üç ayrı tümen şeklinde faaliyet göstermeye devam edecek. Buna göre;

Sınır Muhafız Tümeni, Suriye’nin kuzeydoğu sınırlarının güvenliğinden sorumlu olacak; Kadın Tümeni, SDG bünyesindeki mevcut kadın muharebe birliklerini koruyacak; Terörle Mücadele Tümeni ise aşırılıkçı gruplara karşı operasyonlarda Şam yönetimiyle doğrudan koordinasyon sağlayacak.

Metinde dikkat çeken başlıklardan biri, Suriye ordusuna ya da güvenlik servislerine bağlı hiçbir birimin kuzeydoğu Suriye’ye girmesine izin verilmeyecek olması. Bu maddeyle SDG’nin bölge üzerindeki fiili özerk kontrolünün korunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

ÜST DÜZEY GÖREVLER

Anlaşma, SDG'ye devletin askeri ve güvenlik kurumlarında doğrudan temsil hakkı tanıyor. Buna göre SDG adaylarına Savunma Bakan Yardımcılığı, İçişleri Bakan Yardımcılığı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı olmak üzere üç üst düzey görev tahsis edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, ulusal orduya entegre edilmesi planlanan ve yeniden yapılandırılacak Suriye ordusunda gelecekte liderlik pozisyonlarına aday gösterilecek 70 üst düzey SDG komutanının isimlerinin yer aldığı ayrı bir listenin de ek metinde bulunduğu aktarılıyor.

Haberde, anlaşmanın arka planına da yer veriliyor. Buna göre süreç, Şara’nın Suriye’nin IŞİD’e karşı uluslararası koalisyona katılımını imzalamasından kısa süre önce yürütülen müzakerelere dayanıyor. Bu dönemde ABD’li yetkililerin, Şam’ı yabancı savaşçılara ilişkin veri tabanlarının SDG’nin Terörle Mücadele Birimi ile paylaşılması konusunda zorladığı, ancak Şara’nın bu talebi reddettiği belirtiliyor.

WASHİNGTON'DAN GELEN BASKILAR ETKİLİ OLDU

Şara’nın Washington dönüşünün ardından taraflar arasında gerilim yeniden yükselmiş, Şam yönetimi seyahat öncesinde varılan sözlü mutabakatı uygulamayı reddetmişti. Savunma Bakanlığı’nın şimdi bu şartları yazılı hale getirmesi, Şam’ın geri adım attığına işaret ederken, Washington’dan gelen yeni baskıların etkili olduğu ve ABD'nin arabuluculuğunda tarafların istenen pozisyonlara çekildiği yorumlarına da yol açtı.

Uygulanması halinde bu anlaşma, SDG’nin özerkliğinin temel unsurlarını koruyarak Suriye devlet yapısına entegrasyonunu öngören şimdiye kadarki en kapsamlı çerçeve olarak değerlendiriliyor.