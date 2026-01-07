Şam, SDG mevzilerini vurdu, SDG "direneceğiz" dedi

Suriye'de Kürtlerin sisteme entegrasyonu konusundaki anlaşmazlıklar devam ederken siyasi ve askeri gerilim her geçen gün yükseliyor. Bugün bölgede kritik gelişmeler yaşanıyor.

HTŞ yönetiminin Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) ait tüm askeri mevzilerin "meşru askeri hedefler" olarak değerlendirileceğini duyurdu.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın SDG’nin Halep’in bazı mahallelerine yönelik saldırılarını artırması ve sivillere karşı “çok sayıda katliam” gerçekleştirdiği iddialarının ardından alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgedeki SDG güvenlik noktalarına yönelik askeri operasyonların kapsamlı olacağı kaydedildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığı da ayrı ayrı yaptıkları açıklamarda ordunun, Halep’te sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu.

Duyuruların ardından HTŞ'ye bağlı güçler iki mahalleye operasyon başlattı.

SDG'DEN CEVAP: "TEHDİTLER BOŞA ÇIKACAK"

SDG Genel Komutanlığı Üyesi Sipan Hamo ise yaptığı açıklamada HTŞ'nin kararına yanıt verdi. Hamo, açıklamasında şöyle dedi:

"Bugün onur günüdür ve Şeyh Maksud ve Eşrafiye mahalleleri direnişin ve azmin sembolüdür. On beş yıldan fazla bir süredir halkları her türlü saldırı, kuşatma ve baskıyla karşı karşıya kaldı. Yüksek ulusal bilinçlerine, mahallelerine, evlerine olan bağlılıklarına, onur ve güvenliklerini savunmak için savaşan oğullarıyla omuz omuza durmalarına inanıyoruz. İnanıyoruz ki, halkın azmi ve direnci, tüm planları ve tehditleri boşa çıkarmanın temeli olmuştur ve olmaya devam edecektir."

Diğer yandan SDG Şeyh Maksut ve Eşrefiye çevresine 80’den fazla tank ve ağır zırhlı askeri aracın konuşlandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Bu gelişme, potansiyel ve geniş çaplı bir askeri tırmanışın ciddi bir uyarı işareti olarak görülmekte; devam eden uluslararası sessizliğin ortasında, daha geniş bir çatışmanın patlak vermesine dair endişeleri artırmaktadır” denildi.

"HTŞ imha hareketine girişti"Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, HTŞ güçlerinin Kürtlere karşı "imha savaşı" başlattığını öne sürdü. Diyalog çağrısı yapan Ahmed, ""Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı, sivillerle hınca hınç dolu olan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine savaş ilan etmiştir. Bu, daha önceki rejimin zulmünden acı çekmiş olan Kürtlere yönelik bir imha (soykırım) savaşı ilanıdır. Bilinmelidir ki bu mahallelerin sakinlerinin çoğunluğu, Afrin'den zorla yerinden edilmiş halkımızdır" dedi.

HTŞ'DEN SİVİLLERE UYARI

HTŞ yönetimi, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivillere de acil çağrıda bulunulan açıklamada, SDG mevzilerinden derhal uzak durmaları gerektiği, can güvenliği için çatışma bölgelerine yaklaşmaları gerektiği bildirildi.

Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileler tahliye edilmeye başlandı. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştiriliyor.

Suriye resmi ajansı SANA’nın haberine göre ordu, "sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla" mahalle sakinlerine "derhal askeri mevzilerden uzaklaşın" çağrısı yaptı.

Bu koridorların bugün saat 15:00’e kadar açık kalacağı, bu saatten itibaren her iki mahallede de tam sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve bölgelerin "kapalı askeri bölge" statüsüne alınacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin Halep kentinde Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Şeyh Maksut ve El-Aşrafya mahallelerinde yoğunlaşan çatışmalarda asker ve sivillerin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Taraflar, bombardımandan birbirini sorumlu tutarken, mart ayında imzalanan anlaşmaya rağmen SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik görüşmelerin çıkmaza girmesiyle gerilim yeniden tırmanmıştı.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı. AA'da yer alan habere çatışmalarda 4 kişi yaşamını yitirirken SDG'ye yakın ANHA'da yer alan habere göre ise 7 kişi hayatını kaybetti.