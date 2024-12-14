Şam ve Halep havalimanları 'yalnızca özel izinler için' yeniden faaliyete geçiyor

Suriye'nin başkenti Şam ve ikinci büyük şehri Halep'teki havalimanları, ''özel izin verilen uçaklar'' için uçuşlara yeniden açıldı.

Halep'teki havaalanı 28 Kasım'da, Şam'daki havaalanı ise Esad'ın ülkeyi terk ettiği gün olan 8 Aralık'ta uçuşa kapatılmıştı.

Suriye’deki uçuş görevlileri tarafından dağıtılan NOTAM mesajlarına göre, yalnızca "özel izin verilen uçuşların'' havaalanını kullanacağı duyuruldu.

Mesajda, "Sivil havacılık otoritesinin özel izinleri kapsamındaki uçuşlar hariç, havalimanına gidiş-dönüş tüm uçuşlar durduruldu" denildi. Kısıtlama süresi, 12 Aralık'ta 20.00'den 18 Aralık'ta 15.00'e (GMT ile) olarak belirlendi.