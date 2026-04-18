Şam ve SDG 5 maddelik anlaşma imzaladı

Suriye geçici hükümet tarafından atanan Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed El-Colani ile SDG Komutanı Mazlum Abdi, 15 Nisan’da Şam’da “Barış ve İşbirliği Anlaşması” imzaladı.

Beş maddelik anlaşma, yerel kaynakların paylaşımını, SDG’nin Savunma Bakanlığı’na bağlanmasını ve Kürt bileşeninin devlet kurumlarında temsil edilmesini kapsıyor.

5 MADDELİK ANLAŞMA

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

“Madde 1: Yerel Kaynaklar

Özerk yönetime bağlı bölgelerin kaynaklarının %40’ı özerk yönetimin yararına tahsis edilir. Bu, söz konusu bölgelerde kalkınma ve hizmet görevlerini yerine getirebilmesi içindir.

Madde 2: Suriye Demokratik Güçleri

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), mevcut yapısını koruyarak Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı’na bağlı kalır ve devletin savunma sistemi çerçevesinde faaliyet gösterir. Aynı zamanda örgütsel ve idari özelliklerini, ulusal çıkarlar doğrultusunda muhafaza eder.

Madde 3: Özerk Yönetim Çalışanlarının Sabitlenmesi

Özerk yönetim kurumlarında çalışan personel, idari merkeziyetsizlik ilkesi çerçevesinde devlet yapısı içinde sabitlenir. Bu durum, çalışanların hak ve görevlerini güvence altına alır ve kamu performansının artırılmasına katkı sağlar.

Madde 4: Maaşların Birleştirilmesi

Merkezi hükümet ile özerk yönetim kurumlarında çalışanların maaş ve ücretleri birleştirilir. Bu, Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki tüm çalışanlar arasında adalet ve eşitliği sağlamayı amaçlar.

Madde 5: Kürtlerin Bakanlıklarda Temsili

Kürt bileşeninin Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki tüm bakanlıklar ve hükümet kurumlarında temsil edilmesi sağlanır. Bu, ulusal çeşitliliği yansıtır ve karar alma süreçlerine her düzeyde katılımı temin eder.

Bu anlaşma, ulusal birliğin güçlendirilmesi ve Suriye halkının güçlü ve istikrarlı bir devlet kurma yönündeki beklentilerinin gerçekleştirilmesi adına önemli bir adım olarak kabul edilir. Tarafların anlaşmaya bağlı kalacağı ve karşılıklı anlayış ile iş birliği ruhuyla uygulanacağı vurgulanmaktadır.”