Şam ve SDG heyetleri arasında resmi toplantı

Suriye'deki geçici yönetim ile Suriye Demokratik Güçleri arasında 1 Haziran Pazar günü resmi bir toplantı yapıldı.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, görüşmenin "olumlu bir atmosferde ve sorumluluk duygusuyla gerçekleştiği" bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'ya konuşan Şam'ın komite üyesi Tuğgeneral Ziyad El Ayiş, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanmasını takip etmek üzere uzmanlaşmış alt komitelerin kurulması yönünde karar alındığını bildirdi.

YENİ BİR TOPLANTI PLANLANIYOR

Heyetler arası görüşmede ayrıca "sınavlar ve sınav merkezleriyle ilgili çözülmemiş sorunların çözülmesi, öğrencilerin haklarının ve eğitim sürecinin bütünlüğünün sağlanması" konusunda da anlaşmaya varıldı.

SDG ve Şam heyetleri, yerinden edilmiş kişilerin bölgelerine geri dönmesini kolaylaştırmak ve bu dönüşle ilgili olarak engellerin ortadan kaldırılması için mekanizmaların kurulması konusunu görüştü.

Görüşmede ayrıca "Halep’teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahalleleri üzerindeki anlaşmanın yeniden etkinleştirilmesi ve istikrar ve iç barışa hizmet eden bir şekilde ele alınması konusunda" bir anlaşmaya varıldı.

Şam ve SDG heyetleri, görüşmeleri tamamlamak ve üzerinde anlaşılanların uygulanmasını takip etmek için yeni bir toplantı daha planlandığını duyurdu.

10 MADDELİK MUTABAKAT İMZALANMIŞTI

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı.

Mutabakata yer alan anlaşma maddeleri şu şekildeydi:

"Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."