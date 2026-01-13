Şam yönetimi Fırat'ın batısını askeri alan ilan etti: SDG'ye doğuya çekilme çağrısı

Suriye'nin Halep kentinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) güçlerine bağlı Suriye hükümeti ve Suriye Demokratik Güçleri'nin arasındaki sıcak çatışmalar SDG'nin Halep'ten çekilmesiyle sona ererken Şam yönetimi SDG'nin tüm silahlı unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.

AA'nın aktardığına göre, HTŞ güçlerinin oluşturduğu geçici Suriye hükümetinin Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan bögeleri askeri alan ilan ederek, SDG'nin tüm silahlı unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi.

Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka SDG'ye ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Suriye yönetiminin SDG'ye baskısının Türkiye'deki "çözüm süreci" adımlarına olası etkisi belirsizliğini koruyor.

DEM Parti, Halep'te yaşananların ardından Ankara'nın SDG yöneticileri ile temas kurmasını isterken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün (13 Ocak) yaptığı açıklamada, DEM Partili yöneticilerin açıklamalarını sert bir dille eleştirmişti.