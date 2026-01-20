Şam yönetimi ile SDG anlaştı: SDG, Savunma Bakanlığı'na yardımcı önerecek

Şam yönetimi ile SDG arasında ‘tam entegrasyonu öngören’ bir anlaşmanın çatışmaların devam etmesi yürürlüğe girmemesinin ardından yeni bir anlaşma imzalandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Şam yönetimi ile SDG’nin, Haseke’de anlaşmaya vardığı bildirildi.

Anlaşmanın saat 20.00'da yürürlüğe gireceği bildirirken SDG lideri Mazlum Abd'nin Savunma Bakanı Yardımcılığı'na aday önereceği kaydedildi.

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Anlaşmanın maddeleri şöyle:

SDG’ye, bölgelerin pratik birleşme mekanizmasına dair detaylı bir plan hazırlaması için dört günlük bir istişare süresi tanındı.

Varılan mutabakata göre, Şam güçleri Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyecek, şehrin dış kısımlarında konuşlanacak.

Kamışlı dahil olmak üzere Haseke vilayetinin barışçıl bir şekilde devlet yapısına dahil edilmesine ilişkin takvim ve detaylar daha sonra müzakere edilecek.

Askeri birliklerin Kürt köylerine girmeyeceği konusunda mutabakata varıldı.

Bu köylerde, anlaşma uyarınca bölge sakinlerinden oluşan yerel güvenlik güçleri dışında hiçbir silahlı gücün bulunmayacağı taahhüt edildi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye Savunma Bakan Yardımcılığı ve Haseke Valiliği için aday önerecek.

Ayrıca Suriye Halk Meclisi’nde temsil edilecek isimler ile devlet kurumlarında istihdam edilecek kişilerin listesi de SDG tarafından sunulacak.

Taraflar, SDG’ye bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin kademeli olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılması konusunda anlaştı.