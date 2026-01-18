Şam yönetimi ile SDG arasında 14 maddelik anlaşma

Suriye haber ajansı SANA, Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) bağlı Şam yönetimi ile SDG arasında, “tam entegrasyonu öngören” bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

"ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA BEKLENDİĞİ" AÇIKLANMIŞTI

Geçici hükümete bağlı Enformasyon Bakanlığı, ülkede yürütülen operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını bildirmişti.

Enformasyon Bakanı Hamza Musa, SANA'ya konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘yerel saatle 18.00'den sonra ateşkes anlaşması ve SDG’nin Suriye devlet kurumlarına tam entegrasyonu hakkındaki görüşmelerle ilgili önemli bir açıklama yapılmasını beklediğini’ ifade etmişti.

"DERHAL VE KAPSAMLI BİR ATEŞKES SAĞLANACAKTIR"

Rudaw’ın aktardığına göre, El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı Colani, (Ahmed Şara) bugün yaptığı basın açıklamasında sahadaki askeri ve siyasi duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Colani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen müzakereler hakkında "Suriye hükümet güçleri ile SDG arasındaki tüm cephelerde ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanacaktır" dedi.

SDG ile varılan mutabakatın ana ekseninin ateşkes olduğunu ve devlet otoritesinin tüm ülkeye yayılması gerektiğini belirten Colani, özellikle SDG ile yürütülen diyalog süreci ve devlet kurumlarının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"DEVLET KURUMLARI TÜM SURİYE’YE YAYILACAK"

Colani, SDG ile varılan mutabakatın içeriğine değinerek, "SDG ile yaptığımız anlaşmanın temel taşı ateşkestir. Ancak stratejik hedefimiz, devlet kurumlarının Suriye’nin istisnasız tüm illerinde yeniden faaliyete geçmesi ve otoritesini tesis etmesidir" dedi.

MAZLUM ABDİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile yapılması planlanan ancak gerçekleşemeyen yüz yüze görüşmeye de açıklık getiren Colani, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sayın Mazlum Abdi ile bir araya gelemedik. Bu sebeple görüşmemizi telefon aracılığıyla gerçekleştirdik ve süreci değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

AŞİRETLERE İTİDAL ÇAĞRISI

Bölgesel gerilimlerin düşürülmesi ve diplomatik sürecin korunması gerektiğini söyleyen Colani, Arap aşiretlerine de özel bir çağrıda bulundu:

"Varılan anlaşmaların başarıyla sonuçlanabilmesi ve istikrarın sağlanması için tüm Arap aşiretlerini sağduyulu olmaya ve itidalli davranmaya davet ediyoruz."

ANLAŞMA NELERİ KAPSIYOR?

Colani ile Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şöyle:

"1- Suriye hükümet güçleri ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasındaki tüm cephelerde ve temas noktalarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanacaktır. Buna paralel olarak, yeniden konuşlanma için hazırlık adımı olarak SDG’ye bağlı tüm askeri oluşumlar Fırat'ın doğusuna çekilecektir.

2- Deyrizor ve Rakka vilayetleri idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine teslim edilecektir. Bu durum tüm sivil kurum ve tesislerin devralınmasını kapsamaktadır. Mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili bakanlıklarına kadrolu olarak atanması için derhal kararnameler çıkarılacak; hükümet, her iki vilayetteki SDG çalışanlarına, savaşçılarına ve sivil idareye müdahale etmeyeceğine dair taahhütte bulunacaktır.

3- Haseke vilayetindeki tüm sivil kurumlar, Suriye devlet kurumları ve idari yapıları bünyesine entegre edilecektir.

4- Bölgedeki tüm sınır kapıları ile petrol ve doğalgaz sahaları, kaynakların devlete dönüşünü sağlamak amacıyla Suriye hükümeti tarafından devralınacak ve güvenliği düzenli ordu ekiplerince sağlanacaktır.

5- SDG’nin tüm askeri ve güvenlik unsurları, gerekli güvenlik taramalarından geçtikten sonra "bireysel" olarak Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine dahil edilecektir. Bu kişilere hak ettikleri askeri rütbeler, mali ve lojistik haklar verilecek ve Kürt bölgelerinin mahremiyeti/özgünlüğü korunacaktır.

6- DSG liderliği, devrilen rejimin (Esad rejimi) kalıntılarını saflarına katmamayı taahhüt eder ve Kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan eski rejim subaylarının listelerini teslim eder.

7- Siyasi katılım ve yerel temsili garanti altına almak amacıyla, Haseke Valisi olarak görev yapacak bir adayın atanmasına ilişkin başkanlık kararnamesi çıkarılacaktır.

8- ‘Ayn el-Arab/Kobani’ şehri ağır askeri görünümlerden arındırılacak, şehrin yerli halkından bir güvenlik gücü oluşturulacak ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücü muhafaza edilecektir.

9- IŞİD tutukluları ve kamplarından sorumlu yönetim ile bu tesisleri koruyan güçler, hukuki ve güvenlik sorumluluğunun tamamen devlete geçmesi için Suriye hükümetiyle birleştirilecektir.

10- Ulusal ortaklığı güvence altına almak için merkezi devlet yapısındaki üst düzey askeri, güvenlik ve sivil pozisyonlara getirilmek üzere DSG liderliği tarafından sunulan aday listesi kabul edilecektir.

11- Kürt kültürel ve dilsel haklarının tanınmasını, kimliksizlerin (mektumu'l-kayd) hukuki ve sivil sorunlarının çözümünü ve geçmiş on yıllardan biriken mülkiyet haklarının iadesini öngören 2026 tarihli 13 sayılı Başkanlık Kararnamesi memnuniyetle karşılanmaktadır.

12- Egemenliği ve komşuluk istikrarını güvence altına almak amacıyla DSG, Suriyeli olmayan tüm PKK liderlerini ve unsurlarını Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarmayı taahhüt eder.

13- Suriye devleti, bölgenin güvenliğini sağlamak için bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri ile ortak koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyon’un aktif bir üyesi olarak terörle (IŞİD) mücadeleye devam etmeyi taahhüt eder.

14- Afrin ve Şeyh Maksut bölgesi halkının bölgelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşü için anlayış birliğine varılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir."

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

“Bu anlaşma ve ateşkes; eski hasımların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde önemli bir kırılma anını temsil etmektedir” diyen Barrack, şunları kaydetti:

“Amerika Birleşik Devletleri, bugün varılan ve birleşik bir Suriye yolunda yenilenmiş diyalog ile iş birliğinin önünü açan ateşkes anlaşmasındaki yapıcı çabalarından dolayı Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) takdirle karşılamaktadır.

Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarma ortak vizyonuyla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere bir araya gelmiştir. Bu anlaşma ve ateşkes; eski hasımların bölünme yerine ortaklığı benimsediği, dönüm noktası niteliğinde önemli bir kırılma anını temsil etmektedir.

Başkan Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, terörizme karşı süregelen mücadelede kararlılıkla ilerlerken; IŞİD’le mücadeledeki tarihi ortağımızın, Küresel Koalisyonun en yeni üyesiyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla beklemektedir.

Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını nihayete erdirme süreci şimdi başlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan IŞİD kalıntılarını yenme konusundaki hayati ulusal güvenlik çıkarlarını korurken, diğer yandan Başkan Trump’ın cesur Orta Doğu Barış Planı’nı ilerletmekte ve bu sürecin her aşamasında kararlılıkla durmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD tehditlerine karşı koymaya yönelik bu kararlı çabadan özellikle memnuniyet duymaktadır. Bu çaba, uzun süreli Kürt ortaklarımızın; tüm vatandaşlarının çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye’ye tam katılımını kolaylaştıracak; aynı zamanda farklı çıkar yollarını tek ve uyumlu bir rotada birleştirerek uzlaşma ve ulusal birlik hedeflerini ileriye taşıyacaktır.”