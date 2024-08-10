Şam yönetimi ile SDG güçleri arasında çatışma

Dış Haberler

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor'da Şam yönetimine bağlı güçler ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Evrensel’in haberine göre SDG basın ofisinden yapılan açıklamada, Suriye hükümetine bağlı "Vatanı Savunma" (Difayi el-Vatani) güçlerinin, önceki akşam SDG'nin kontrolünde bulunan Fırat’ın doğusundaki bölgelere saldırı başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, saldırılara verilen güçlü karşılık sonucu Suriye’ye bağlı güçlerin geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. SDG, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon uçaklarının alçak uçuşları eşliğinde, silahlı saldırılara sahne olan bölgelere daha fazla takviye sevk etti.