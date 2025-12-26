Şam yönetimi: SDG ile yürütülen görüşmelerden sonuç çıkmadı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, SDG ile yürütülen görüşmelerin bugüne kadar somut bir sonuç üretmediğini belirterek yapılan açıklamaların uygulamaya yansımadığını bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Suriye resmi ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, bölgedeki kurumların devlet kurumlarına entegre edilmesine ilişkin açıklamaların bugüne kadar teorik düzeyde kaldığını, herhangi bir somut adım ya da net zaman çizelgesinin ortaya konulmadığını belirtti.

Kaynak, Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk yönetime ilişkin, "ayrı şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askerî kurumların varlığının, birlik söylemiyle bağdaşmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

"SDG'NİN AÇIKLAMALARI SOMUT SONUÇLAR ÜRETMİYOR"

SDG'nin Şam yönetimiyle diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarına rağmen bu görüşmelerin sahada somut sonuçlar üretmediğine dikkati çeken kaynak, söz konusu söylemlerin daha çok medya amaçlı kullanıldığını ve siyasi baskıları azaltmaya yönelik olduğunu savundu.

Petrol konusuna dair yetkili kaynak, SDG'nin "Petrol tüm Suriyelilere aittir" yönündeki açıklamalarının, petrolün devlet kurumları aracılığıyla yönetilmemesi ve gelirlerinin genel bütçeye aktarılmaması nedeniyle inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak, gündeme getirilen ademi merkeziyet modelinin idari çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutlarıyla devletin birliğini tehdit ettiği ve fiili yapıları kalıcı hale getirdiğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı, "sınır kapıları ve sınırlar üzerindeki tek taraflı kontrolün bir pazarlık unsuru olarak kullanılmasının da ulusal egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini" söyledi.

SALİH MÜSLİM, "İLERLEME KAYDEDİLMEDİ" DEMİŞTİ Eski PYD Eş Başkanı ve PYD Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Türkiye'deki gelişmelere ilişkin, Colani önderliğinde kurulan yeni yönetimin barış ve huzur adına hiçbir ilerleme kaydedemediğini söylemiş, yeni Şam yönetiminin kendilerinden teslim olmalarını istediğini ancak bunu kabul etmeyeceklerini vurgulamıştı. Müslim, 10 Mart'taki mutabakatın Türkiye'den habersiz gerçekleştiğini de öne sürmüştü.