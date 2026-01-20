Şam yönetimi, SDG'ye karşı saldırıları 'fetih' olarak ilan etti

Suriye’de Şam yönetimine bağlı Vakıflar Bakanlığı, Suriye’nin doğu ve kuzey bölgelerine yönelik askeri harekatı "fetih" olarak nitelendiren bir genelge yayımladı. Genelgede, camilerde "zafer ve fetih" kutlamaları yapılması talimatı verildi.

Rudaw’ın aktardığına göre, Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı ‘Vakıflar Bakanlığı’ tarafından 18 Ocak 2026 tarihinde tüm cami imamlarına gönderilen resmi genelgede, Şam güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri’yle (SDG) çatışmaları ve bölgeye yönelik saldırılar “fetih” olarak nitelendirildi.

"CİHAT" ÇAĞRISI

Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri imzasıyla yayımlanan genelge, Saddam Hüseyin yönetiminin 1986-1989 yılları arasında Irak’taki Kürtlere yönelik yürüttüğü "Enfal Harekatı" ile aynı ismi taşıyan sureden bir ayetle başladığı görüldü.

Ayette yer alan, "Hani Rabbinizden yardım istiyordunuz da O, 'Hemen size cevap verdim' diyerek duanızı kabul etmişti" ifadesine yer verilen belgede, Şam güçlerinin gerçekleştirdiği eylemler "kahramanlık" olarak tanımlandı.

CAMİLERDE 'FETİH' KUTLAMASI TALİMATI

Genelgede, Suriye genelindeki tüm camilerde uygulanması istenen şu talimatlar sıralandı:

“• Beş vakit namazda Suriye ordusunun zaferi ve başarısı için Kunût duası okunması.

• Halkın ve kamuoyunun, askeri harekatın başarısı için Allah’a yakarmaya teşvik edilmesi.

• Yaşanan askeri ilerlemelerin ‘fetihler ve zaferler’ olarak kabul edilerek camilerde tekbir getirilmesi.”