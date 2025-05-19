Şam yönetimi, silahlı gruplara 10 günlük süre tanıdı: Orduya katılın

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetimi, ülkedeki silahlı gruplara merkezi orduya entegre olmaları için süre tanıdı.

Suriye Savunma Bakanlığı, ülkede halen bağımsız hareket eden silahlı gruplara merkezi orduya katılmaları için 10 günlük bir süre tanındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, sürenin sonunda uymayan gruplara ne tür yaptırımlar uygulanacağına dair bilgi verilmedi.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, yaptığı açıklamada, “askeri birliklerin kurumsal bir çatı altında birleştirildiğini” belirterek, bu yapının tamamlanması için ordu dışındaki tüm silahlı grupların bakanlığa bağlanması gerektiğini ifade etti.

ÇAĞRI, SDG'Yİ KAPSIYOR MU?

Bakanlık açıklamasında grup isimleri tek tek verilmedi. Ancak çağrının, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) kapsamadığı değerlendiriliyor. SDG ile merkezi yönetim arasında 10 Mart’ta varılan bir anlaşma kapsamında, bu güçlerin yıl sonuna kadar merkezi yapıya entegre edilmesi planlanıyor.

Bu bağlamda, Savunma Bakanlığı’nın 10 günlük süresinin daha çok küçük ve bağımsız grupları hedef aldığı belirtiliyor.

Bu süreçte geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Colani'nin liderliğini yaptığı, El Kaide'den kopanların oluşturduğu Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) mensupları da Savunma Bakanlığı bünyesine dahil edildi. Aynı şekilde güneydeki Dera bölgesindeki bazı muhalif gruplar ile Türkiye destekli güçler de merkezi orduya katıldıklarını duyurdu. Ancak halen hükümetin kontrolü dışında faaliyet gösteren çok sayıda grup bulunuyor.