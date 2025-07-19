Şam yönetimi, Süveyda'ya 'özel birlik' gönderecek

HTŞ öncülüğündeki Şam yönetimi, 1 haftadan uzun zamandır Arap aşiretler ile Dürzilerin çatıştığı Süveyda bölgesine 'özel birlik' gönderileceğini açıkladı.

Ateşkes ilan edilmesine rağmen çatışmaların sona ermediği Süveyda bölgesinde yaşananlar 'büyük endişe ile' takip ettiğini bildiren HTŞ yönetimi, yaşananların müsebbibi olarak 'fiili durumu dayatmaya çalışan silahlı grupları' gösterdi.

Şam yönetiminden yapılan açıklamada, Tüm taraflara sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, “Suriye, bir kez daha, tüm kesimleriyle vatandaşlarının devleti olduğunu göstermektedir. Bu devlet, yalnızca belirli bir mezhebe veya gruba ait değildir. Ulusal sorumluluk, herkesin tek bir çatı altında, vatan ve yasa çatısı altında birleşmesini gerektirir" ifadelerine yer verildi

Bölgeye gönderilecek askeri birliğin, istikrarın sağlanması ve en kısa sürede huzurun yeniden tesis edilmesi için siyasi ve güvenlik adımlarıyla koordineli bir şekilde hareket edeceği öne sürüldü.

Ancak çatışmalar ilk yayıldığı sırada 'asayişi sağlama' gerekçesiyle Süveyda bölgesine giden HTŞ yanlısı milis gruplar, Dürzi sivilleri katletmişti.

Bunun üzerine devreye giren İsrail ise Suriye'nin cumhurbaşkanlığı ve genelkurmay başkanlığı binalarını bombalamış, HTŞ güçleri Süveyda'da çekilmediği sürece saldırıların devam edeceğini duyurmıştu.

İsrail ile Şam yönetimi, ateşkes konusunda mutabık kalındığını açıklasa da Süveyda'daki çatışmalar devam ediyor.