Şam yönetimine bağlı bakanlık duyurdu: Halep İç Güvenlik Komutanlığı Kobani'de göreve başladı

Suriye'de Şam yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı'nın görevine başladığını duyurdu.

Gerici HTŞ yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir heyetin, Kobani İç Güvenlik Müdürlüğü binası ile polis karakollarında saha incelemesinde bulunduğu belirtildi.

SDG İLE TOPLANTI YAPILDI

İnceleme sonrası Halep Valiliği İç Güvenlik yetkililerinin, Suriye Demokrtaik Güçleri (SDG) ile bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı'nın Kobani İç Güvenlik Müdürlüğü binasını resmen devralarak göreve başladığı kaydedildi.

Şam yönetimi ile SDG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri 2 Şubat'ta Haseke iline, 3 Şubat'ta ise Kamışlı ilçesine giriş yapmıştı.