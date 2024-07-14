Şam yönetiminin 'görüşme' hesabı: Erdoğan mı Özel mi?

Şam yönetimiyle CHP de temas kurmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile gerçekleştireceği görüşme için özel bir dosya hazırlandığı belirtiliyor.

CHP’nin Essad’a sunacağı dosyadaki en önemli başlığın, “Türkiye’de bulunan Suriyeliler” ve “Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli şekilde dönmelerinin formülü” olduğu bildiriliyor. CHP kurmayları, Esad ile görüşme takvimi netleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı yetkililerine de “Ulaştırmak istediğiniz mesaj var mı?” diye sormayı planlıyor.

GÖRÜŞME İKİ KANALDAN

Görüşmenin tarihi henüz netleşmese de CHP yönetimi ile Suriye Merkezi Hükümeti arasında prensipte anlaşma yapıldığı ifade ediliyor. Görüşmenin temmuz ayında gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu belirtilirken takvim için resmi ve gayri resmi sürecin birlikte yürütüldüğü kaydediliyor. Yer, zaman ve tarih konusunun belli olmadığını ifade eden partili kaynakları, Suriye’ye Lübnan üzerinden gidilmesinin planlandığını söylüyor. CHP’nin Suriye’ye gidecek heyetinin ise “Karşı tarafın taleplerine göre” belli olacağı söyleniyor. Şam yönetiminin, “Kalabalık bir heyetle gelmeyen” demesi halinde heyetteki kişi sayısının düşük tutulacağı dile getiriliyor. Takvimin henüz netleşmemesi ise Şam’ın, “Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la mı yoksa CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le mi görüşülsün?” hesabından kaynaklandığı savunuluyor.

CHP seçmeninin yüzde 82 oranında, “Suriyeli sığınmacılar ülkelerine dönmeli” dediği öğrenilirken parti yönetimi çözümün ancak diplomasi ile geleceğini düşünüyor. Kamuoyundaki, “Suriyelileri gönderelim” talebinin haklı olduğunun altını çizen parti kurmayları, talebin karşılanması noktasında ise ancak insani bir çözümü destekleyeceklerini anlatıyor.