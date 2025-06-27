Saman alevi 2 kamyon ile 4 römorku yaktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saman yüklü 2 kamyon ile 4 römork alev alev yandı. Kamyonu kurtarmak isteyen bir sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tatkavaklı Mahallesi’ndeki bir yediemin deposuna yakın noktada yaşandı. Saman yüklü kamyondaki aşırı yük bir başka kamyona aktarılmak istendiği sırada samanlar alev aldı. Çıkan yangında yük değişimi yapılan 2 kamyon ile 4 traktör römorku alev alev yandı. Alevlere müdahale eden kamyon sürücülerinden İbrahim Meşinci (27) de yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kollarında ve bacaklarında yanıklar olan Meşinci sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.