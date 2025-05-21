Saman balyaları alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde saman balyaları alev alev yandı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında İnegöl ilçesi Çitli Mahallesinde Halil Yıldız’a ait evin bahçesinde meydana geldi. Alev alan istifli saman balyaları, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, eve sıçramasını engelledi.

Yangın yarım saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu bine yakın saman balyası, su motoru, motosiklet hasar gördü.